Aníbal Mosa asume la presidencia de Blanco y Negro: “Yo ya soy más popular de lo que me gustaría ser”

Aníbal Mosa se mostró muy feliz por regresar a la testera de Blanco y Negro. Con un tono conciliador y sin involucrarse en disputas con el ahora bloque opositor, el empresario puertomontino, señaló que no hubo una negociación para llegar al poder.

“Esto pasa por tener algunos puntos de vista, puntos de encuentro que son vitales para esta institución. Por ejemplo, el tema del estadio nuevo es una visión que compartimos con el Club Social. El fortalecimiento permanente de su área deportiva, del primer equipo y de sus juveniles, es muy importante. Nosotros acabamos de tener una reunión recién con el cuerpo técnico y también con los jugadores, y les dijimos que el corazón de esta institución es el camarín, son los jugadores y la parte deportiva”, comenzó señalando.

El nuevo timonel habló sobre los planes de remodelación del Monumental. “Ya en el primer directorio del mes de mayo queremos tener algunos lineamientos, pero sin duda, a la brevedad posible, poner énfasis y dar el puntaje inicial para que lo más rápido posible podamos mostrarles a los colocolinos una maqueta, un plan de trabajo y colocar la primera piedra. Así que eso de todas maneras”, destacó.

Asimismo, envió un mensaje conciliador: “El sello que yo les quiero entregar a esta nueva oportunidad que se me ha dado para ser presidente es la unidad. Yo lo he dicho hoy día en el directorio, pretendo que todos los directores se sientan tomados en cuenta y todos participen en las decisiones que haya que tomar. Aquí no sobra nadie, aquí tenemos que estar todos. Tenemos que tener una mirada en común hacia adelante”.

Con respecto a las urgencias, el mandamás indicó: “Yo creo que aquí tenemos que tener una agenda corta y una agenda más larga. La agenda corta, que estoy de acuerdo completamente con el presidente Camacho, es que tenemos que hacernos cargo de situaciones que no tienen que ver con la remodelación de un estadio nuevo, que son los baños, que son los accesos, que son cierto tipo de cosas que hoy día se pueden desarrollar y se pueden mejorar bastante. Y paralelamente tenemos que trabajar en el proyecto del estadio nuevo. Entonces yo creo que nosotros vamos a instaurar, vamos a hacer una reunión con el gerente general, con el gerente de operaciones y vamos a hacer un análisis de todo el estadio y vamos a ver qué cosas se pueden hacer ahora ya, cosa que el colocolino vea mejoras cuando venga a ver a su equipo”.

La versión de Loyola

Antes de consumarse su derrota, Alfredo Stöhwing fue muy duro con Aníbal Mosa por el movimiento que le permitió convocar a una nueva Junta de Accionistas y que terminó con el renunciado Eduardo Loyola regresando a menos de un mes de su adiós. El nuevo timonel optó por ser conciliador.

“Yo ya soy más popular de lo que me gustaría ser. Así que, mira, yo entiendo que cuando estamos en una situación como esta y Colo Colo genera este tipo de declaraciones, de repente más viscerales. Pero yo entiendo perfectamente la palabra del expresidente Stöhwing y no tengo nada que agregar sobre eso”, respondió.

Sin embargo, Eduardo Loyola, quien lo acompañó en la conferencia de prensa, explicó sus razones. Yo soy el director más antiguo de la sociedad. Estoy acá desde el año 2005. He visto pasar mucha agua debajo del puente. He trabajado con distintas administraciones y hace un mes se cumplió el plazo que yo tenía convenido con Aníbal para acompañarlo en el cargo director. Como suelo honrar mi palabra, presenté la renuncia. No es que Aníbal me la pidió, yo la presenté al directorio y él se enteró ahí de que yo renunciaba”, partió diciendo.

“Tomé mis cosas, que no son muchas, y me fui a mi casa. Y durante un mes miré a distancia lo que sucedía en el club. Pero dije otra cosa: me voy también porque discrepo del modelo de gestión de las autoridades que concluyeron su período. Esto no es ninguna operación política. Yo estoy viejo para andar metido en este tipo de cosas”, agregó.

“Tampoco me voy a referir a las descalificaciones que al calor de esta cosa hicieron o hizo una persona en particular. Yo soy una persona seria, tengo una trayectoria larga en este país. Y cuando ayer me llamó Aníbal para pedirme que me incorporara nuevamente al directorio, hice las consultas a mi familia. Todos apoyaron porque son colocolinos de corazón. Y le dije que sí. ¿Y por qué lo hago? Bueno, porque esta es una institución muy querida, porque esto es Chile, porque es una institución transversal que nos necesita a todos”, prosiguió.

Finalmente agradeció a Mosa por considerarlo de regreso. “No solo me sorprendió con eso, sino que además me sorprendió pidiéndome que se uniera como vicepresidente”, cerró.