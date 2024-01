Nicolás Castillo se emociona hasta las lágrimas al recordar sus momentos más difíciles: “Estoy agradecido de estar vivo”

El regreso de Nicolás Castillo es uno de los más esperados por los hinchas de Universidad Católica. El delantero volverá a las canchas después de una larga inactividad, producto de los efectos de una trombosis que puso en riesgo su carrera y su vida.

“Católica es todo para mí. Es donde mejor me siento y donde más feliz soy. Estoy muy contento de estar contratado y con el propósito de ser campeón. Desde el día uno tenemos esa mentalidad”, comenzó señalando el futbolista en una entrevista con los canales oficiales del club. “Venir acá es sentirme en casa. Conozco a toda la gente del club y donde mejor y más feliz me siento. Soy hincha y fiel seguidor de Católica, de la institución y del escudo. Más que desde el lado del jugador, como fanático. Es todo para mí”, prosiguió.

Luego, se emocionó hasta las lágrimas cuando fue consultado por los momentos más complejos de su enfermedad y se mostró agradecido y habló de las personas más importantes en su regreso. “Mi abuelo en el que siempre pienso en estos momentos, mi hijo, que me quiere ver jugar, mi familia. La gente que estuvo en el momento más feo de mi vida, ellos son los que me empujaron a esto. Voy a estar agradecido de toda esa gente que me vio en un momento difícil de mi vida, luchando por mi vida. Ellos estuvieron siempre ahí, iban a visitarme donde estuve. Cada momento, cada entrenamiento pienso en eso”, relató.

Conversación con Mirosevic

En esa misma línea, el campeón de la Copa América Centenario prosiguió su relato. “Hoy estoy agradecido por la oportunidad de estar nuevamente en una cancha y de estar vivo. Mi hijo es la persona más importante en todo esto porque no me vio jugar nunca y vio los momentos más difíciles e inconscientemente estuvo tirándome para arriba. Mis papás también sufrieron mucho y estoy agradecido de cada mensaje que recibí, hay mucha gente importante en esto de volver a intentarlo”, reconoció.

Castillo reveló una conversación con Milovan Mirosevic, a quien recordó como una de las personas que más lo apoyó en su recuperación. “Ayer hablé con el Milo, él fue una persona que me motivó, que lo vuelva a intentar. Le agradecí mucho. Estoy contento y muy agradecido por cada mensaje. Estoy muy motivado”, expresó.

Sobre sus deseos en este regreso a la UC, la meta es clara: “Quiero ser campeón, a eso vengo. Quiero aportar mi granito de arena, desde hoy en cada situación en el entrenamiento debemos ser un equipo ganador, eso nos facilitará la tarea para los fines de semana”.