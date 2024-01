La dura autocrítica del técnico del Villarreal tras la salida de Ben Brereton

El Villarreal ha estado lejos de brillar en el torneo español durante la presente temporada. La irregularidad del juego del equipo y los resultados hacen que el Submarino Amarillo se encuentre ubicado en la 13° posición, quedando a cuatro puntos de la zona de descenso y a 13 unidades del sexto puesto que entrega el último cupo a las competencias internacionales.

Entre los jugadores que arribaron al club para intentar mejorar el rendimiento estuvo el chileno Ben Brereton, aunque no logró adaptarse lo suficientemente rápido para tomar la titularidad y fue quedando relegado a la suplencia, sumando escasos minutos. Por lo mismo, y para que sume más experiencia, el cuadro español decidió enviarlo a préstamo al Sheffield United de la Premier League hasta el final de la temporada.

Y este viernes, en medio de la conferencia de prensa, el técnico Marcelino García Toral tomó la palabra para referirse a las salidas del equipo en el actual mercado de fichajes, entre ellas la del seleccionado nacional.

“Hay jugadores que están saliendo, ocurre en todos los mercados, unos salen y otros entran”, comenzó señalando sobre el tema para luego realizar una autocrítica.

“Un reproche que nos hacemos es que no hemos logrado de manera continuada sacar el máximo rendimiento a nuestros jugadores”, lamentó.

El Sheffield le da la bienvenida a Ben

Este viernes además el Sheffield United oficializó la incorporación del delantero nacional. “Ben Brereton Díaz llega procedente del Villarreal CF hasta final de temporada y, siempre que consiga la autorización internacional, podría debutar en la eliminatoria de tercera ronda de la FA Cup en Gillingham el sábado”, aseguraron en la pagina oficial.

Allí, también el ariete dio sus primeras impresiones sobe su fichaje. “Tan pronto como supe que había interés, hablé con algunas personas y lo hicimos rápidamente. Realmente no estaba jugando allí (en España). Me dijeron que podía salir cedido, así que es genial estar ahora en Inglaterra en un gran club y en un club al que conozco bien porque jugué contra él. No veo la hora de empezar”, expresó.

También reconoció una conversación con el técnico de la escuadra. “Hablé con Chris (Wilder) por teléfono y me contó lo que representa el equipo: trabajo duro, deseo y cosas así. Eso es algo que disfruto y era algo de lo que quería ser parte. Estar aquí es genial para mí, jugar en la Premier League es algo con lo que sueñas cuando eres joven”.

Por su parte, el adiestrador Chris Wilder comentó que “Ben era un jugador codiciado, así que estamos encantados de haberlo traído al club”.

“Todos lo conocemos desde sus días en Blackburn. Es un operador versátil en la parte superior del campo, que nos da opciones en términos de jugar por el costado o por el medio. Es rápido, poderoso y obviamente su reciente récord de goles en Blackburn habla por sí solo, tiene mucha experiencia internacional también en los últimos años, representando a Chile”, valoró.

“Para mí, el hecho de que realmente quisiera venir aquí y jugar en la Premier League fue un factor importante. No tuve que decir mucho sobre el Sheffield United porque ya sabe todo sobre nosotros, hizo sus deberes y le gustó lo que hizo”, añadió más adelante.

“Para traer jugadores a este club, lo primero y más importante es que quieran estar aquí, y Ben mostró un verdadero apetito y entusiasmo por el desafío que se avecina, y eso fue clave para mí. Está emocionado de jugar para este club y no tengo ninguna duda. Es un fichaje que nos será de gran ayuda en la segunda parte de esta temporada”, cerró el técnico.