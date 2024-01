Se frotan las manos: el dinero que recibirá la U por la venta de Damián Pizarro

Ya prácticamente es un hecho. Damián Pizarro alista sus maletas para integrarse al Udinese de la Serie A Italiana, club en el que han jugado otros chilenos como Alexis Sánchez, Mauricio Isla o David Pizarro. Así, el joven de 18 años, que se convirtió casi en un salvavidas de Colo Colo en 2023 luego de la polémica partida de Juan Martín Lucero y el bajo rendimiento de Darío Lezcano y Leandro Benegas, dará el salto a Europa.

La operación reportará jugosas ganancias a las arcas del Cacique, que se habían visto golpeadas producto de no ganar el Campeonato Nacional 2023 y, sobre todo, por no clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque esto último todavía puede suceder, claro que deberán superar dos llaves que no pintan fáciles para los de Macul.

Los albos recibirán 3,85 millones de dólares por parte de los italianos, pero será por el 70% del pase del artillero, lo que le podría generar todavía más ingresos por una futura venta considerando que en el Monumental se quedan con el 30% restante.

FOTO: AGENCIAUNO

La U también toca

A pesar de tratarse del delantero del archirrival, en la Universidad de Chile también observan este nuevo paso en la carrera de Pizarro. Esto porque el joven estuvo desde los 11 hasta los 14 años formando parte de las cadetes en el Centro Deportivo Azul.

Ante esta situación, cabe destacar que la FIFA obliga a pagar el concepto de derechos formativos, los que llegan al 0,25% por año de estadía en la institución. En este caso son tres años en la U, por lo que la cifra asciende al 0,75%.

De esta forma, considerando la transacción de 3,85 millones de dólares, los estudiantiles recibirán por la venta de Pizarro a Italia la jugosa cifra de $ 25.625.985.

Los números de Pizarro

En 2023 el delantero disputó con el Cacique 2.724 minutos oficiales. Entre esa cantidad, destacan los 22 partidos jugados del Campeonato Nacional y los seis de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En total, entre todas las competencias, sumó siete tantos en el año.