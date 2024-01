La UC confirma el retorno de Nicolás Castillo

Nicolás Castillo retorna a Universidad Católica. Durante la tarde de este jueves, Cruzados confirmó que la negociación llegó a buen puerto y tras haber estado entrenando por meses con el plantel en San Carlos de Apoquindo, el ariete se incorpora de manera oficial a los registros. Se trata del tercer refuerzo confirmado por el elenco de Las Condes. Antes habían anunciado a Agustín Farías y Alfred Canales.

El acuerdo entre la directiva y el futbolista incluye un contrato de una temporada. En el texto de anuncio oficial por parte del club precordillerano recuerdan sus hitos con el equipo de la franja: los títulos de la Copa Chile 2011, Supercopa 2016, Clausura 2016 y Apertura 2016. Además, su consecución como goleador de los certámenes de 2016.

El delantero llega a solo días de las disculpas públicas que ofreció luego del incidente en que se vio involucrado, cuando el técnico del equipo de básquetbol de la Universidad de Chile, Isaac Arévalo, había denunciado en sus redes sociales una agresión. “Sé que no está bien lo que hice y lamento lo sucedido; respondí a provocaciones que pudieron evitarse, pero eso no me quita responsabilidad en el hecho”, señaló el futbolista.

Nicolás Castillo en su último paso por la UC, en donde se coronó bicampeón con la franja el año 2016. FOTO: AGENCIAUNO

En esa misiva, Castillo ya había dado a entender que volvería pronto al club que lo formó, dado que finalizaba con la frase “nos vemos pronto”, pero puesta en inglés. En diálogo con El Deportivo, Juan Tagle ya había dado las directrices de lo que tenía que suceder para que el ex América de México firmara el contrato que esperaba. “Lamento mucho el incidente y espero se pueda arreglar. Tiene que haber un gesto del Nico ahí. Si no saca ese incidente, que probablemente no es como se cuenta exactamente... pero no me quiero meter yo ahí. Nicolás debe hablar”, dijo el abogado.

Ante la consulta de si eso ponía en peligro la llegada del artillero al plantel, el directivo señalaba que: “No he dicho eso. Eso es parte de una evaluación. Pero sería importante que lo aclare. Si cometió un error, que lo reconozca. Si tiene otra versión, que la diga”.

Mejoras médicas

Una trombosis, tras sufrir una lesión en su cuádriceps derecho, hizo que Nicolás Castillo pasara por momentos complicados. Incluso, el atacante estuvo al borde de la muerte en dos oportunidades. Parecía que el fútbol se alejaba de su vida. Sin embargo, tras dos temporadas alejado de la actividad, volverá en el equipo donde mostró su mejor versión.

Hace algunos meses, en diálogo con los canales oficiales de Cruzados, daba a conocer su proceso de reintegro al deporte en San Carlos. “Estoy poniéndome a punto en la parte física. Venía entrenando, pero no con un equipo. Me he sentido bastante bien, mejor de lo que pensaba. En las pruebas estuve muy positivo. Ahora tengo tiempo para trabajar y equipararme”, detallaba.

En esa línea, daba a conocer que su intención era retornar a Universidad Católica. “Esto es lo que quería. No quería entrenar en otro lugar, que no fuese mi casa. Por suerte llegamos a un buen acuerdo y estoy feliz de adaptarme aquí, con gente que me conoce”, declaraba.