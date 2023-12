Arrepentido a horas de la decisión de Cruzados: Nicolás Castillo reconoce altercado y se disculpa por insultar a técnico de la U

Nicolás Castillo vive días claves en su afán por retornar a la UC. El artillero, que ha estado entrenando con el club desde mediados del segundo semestre, reconoció el altercado en el que se vio involucrado a inicios de diciembre, donde se le acusó de agredir a un entrenador de básquetbol de la Universidad de Chile. El ariete pide disculpas y asegura que recibió provocaciones.

“A través de este mensaje quiero pedir disculpas públicamente por el incidente ocurrido el pasado 8 de diciembre en el estadio San Carlos de Apoquindo. Sé que no está bien lo que hice y lamento lo sucedido; respondí a provocaciones que pudieron evitarse, pero eso no me quita responsabilidad en el hecho”, inicia señalando el futbolista, en un texto publicado en una historia de Instagram.

“Universidad Católica es algo muy importante en mi vida. Es el club donde me formé y donde me enseñaron valores que intento poner siempre en práctica. Esos mismos valores son los que me hacen dar cuenta de mi error y disculparme. Aprovecho también de pedir disculpas a todos los cruzados y cruzadas por lo sucedido. No tengan duda que siempre voy a querer lo mejor para nuestro amado club y no volverá a pasar”, complemento en el escrito.

El comunicado finaliza con la frase “Nos vemos pronto”, puesta en inglés. Todo esto se da a días del aviso de Juan Tagle. El presidente de Cruzados había advertido que Castillo debía pronunciarse al respecto, sobre todo por el hecho de que la UC tiene la intención de sumarlo al plantel para el próximo año. “Lamento mucho el incidente y espero se pueda arreglar. Tiene que haber un gesto del Nico ahí. Si no saca ese incidente, que probablemente no es como se cuenta exactamente... pero no me quiero meter yo ahí. Nicolás debe hablar”, dijo el abogado a El Deportivo.

Ante la consulta de si eso ponía en peligro la eventual llegada del artillero al plantel, el directivo señalaba que: “No he dicho eso. Eso es parte de una evaluación. Pero sería importante que lo aclare. Si cometió un error, que lo reconozca. Si tiene otra versión, que la diga”.

El incidente

El técnico del equipo de básquetbol de la Universidad de Chile, Isaac Arévalo, había denunciado en sus redes sociales la agresión de parte del exatacante de América de México. “El día viernes tuve un altercado con el futbolista Nicolás Castillo, exjugador de Católica. Esta persona simplemente por el hecho de que yo portara una polera con el logo de Universidad de Chile decide agredirme”, comenzó su relato el coach de los cesteros azules en su cuenta de Instagram.

Arévalo relató las circunstancias en las que se vio envuelto: “Yo iba camino a mi trabajo y él venía bajando en auto desde San Carlos de Apoquindo. Comienza a gritarme y a decirme que me sacará esa polera y que no sabía dónde estaba parado. Le expreso que no soy futbolista, que soy entrenador de básquetbol y que me dirigía al recinto de deportes”.

El entrenador del baloncesto azul completó que: “Él comienza a gritarme que me la sacara o iba a llamar a alguien, en ese momento le contesté que llamara a quien quisiera y que lo esperaba para ver a qué persona traía. Luego de esto me dice que se bajaría a pegarme, en lo cual él da vuelta el sentido del vehículo y se baja agresivamente hacia mí. Me dice que peleemos y se abalanza con sus brazos, en lo cual me cubrí y posteriormente me toma la camiseta del cuello y me la raja entera”.

Tras el escandalo, José María Buljubasich también se refirió a los hechos. “Siempre condenamos la violencia, sea física, verbal, sicológica, de eso no hay ninguna duda. Hay una versión pública de Isaac, y falta la versión de Nicolás, no seré su vocero. Sí tenemos una imagen en video de un insulto, que por supuesto condenamos y es algo que no debe pasar ni dentro ni fuera de San Carlos”, señaló.

“En lo que hablamos con Nicolás está dispuesto a enfrentar la situación y a dar su versión de los hechos”, cerraba el Tati.