Un mes de cambios: las decisiones claves que deberá tomar Alejandro Tabilo tras su nuevo estatus en el tenis mundial

En medio de su semana soñada, Alejandro Tabilo (32º) confirmó una noticia que le abre un nuevo escenario. El tenista chileno dejó de trabajar con su entrenador Guillermo Gómez luego de seis años de relación formal. Lo más sorprendente es que el fin del vínculo no se da en Roma, sino que casi un mes antes. Una noticia que su grupo más cercano intentó mantener con total hermetismo para evitar distraer la atención, pero que en las últimas jornadas fue haciéndose cada vez más pública por la ausencia del estratega chileno.

El mismo jugador lo confirmó en rueda de prensa después de su partido de cuartos de final: “Estas últimas dos o tres semanas he estado sin entrenador. Nos separamos después del Masters de Madrid. Fue una buena separación. Ambos decidimos que era lo mejor para nosotros. Quiero decir, todavía estamos bien. Solo que decidimos separarnos. Ha sido extremadamente duro, por eso he estado tan agradecido por las personas que han estado a mi alrededor estas últimas semanas”, expresó. Este viernes, Tabilo enfrentará a Alexander Zverev (5º) por el paso a la final del Masters 1000.

En esa misma instancia dejó otra frase decidora sobre la relación entre ambos: “Mentalmente fue una locura porque estábamos juntos desde hace casi 10 años. Fue bastante triste. Tuve muchas conversaciones con familia y amigos. Me ayudaron mucho”.

Una nueva mano

El flamante 25º del mundo está probando por primera vez en su carrera profesional la mano de un nuevo técnico, algo que no había intentado ni en los momentos más complejos, pero que de manera sorprendente le ha dado resultados inmediatos. Más cuando ha tenido que tomar decisiones como negarse a una invitación de Novak Djokovic a entrenar en Montenegro para jugar challengers que le entregaran más confianza.

Siguiendo el gran inicio de 2024 que cosechó con Gómez (campeón en Auckland y finalista en Santiago), el chileno ha logrado en semanas consecutivas ganar el Challenger 175 de Aix-en-Provence y llegar a las semifinales del Masters 1000 de Roma, donde dejó en el camino a nada menos que a Djokovic (1º). En esos eventos de explosión, el zurdo ha estado acompañado de manera provisoria por el colombiano Cristian Rodríguez, quien aún figura como tenista activo en el circuito de dobles.

Alejandro Tabilo, celebrando en Roma. (Foto: Reuters)

Según información recabada por El Deportivo, su entrenador momentáneo ha ayudado al chileno a potenciar principalmente su derecha, algo que ha sido evidente durante su paso por Roma. Sin ir más lejos, en el partido en donde enfrentó a Djokovic, el nacido en Toronto logró una puntuación de 9.2 en relación a la calidad de ese golpe. Esta estadística es generada a través de las plataformas oficiales de ATP, que le asignan un máximo de 10 puntos a la efectividad de ese golpe. Se evalúan diferentes aspectos, como velocidad, puntos convertidos, fallados, etc.

Rodríguez no es el único que ha estado acompañando a Jano estas semanas de consagración. El chileno aún cuenta en su equipo con Ignacio Guajardo y Rodrigo Budnik. Victor Olguín también sigue presente, pero no está en Roma actualmente.

Si bien aún no está claro quién tomará al zurdo de manera oficial, sí hay claras ciertas condiciones. La más importante es que el entrenador esté dispuesto a venir a Chile, porque Jano no se quiere mover del país. Está decidido a establecerse en Santiago cuando no se encuentre girando durante el calendario ATP. Los plazos establecidos para definir a su nuevo conductor apuntan a las semanas posteriores a cerrar su participación en Roland Garros. Después del paso por Roma se anunciará formalmente al reemplazante de Gómez.

La decisión es clave para los siguientes pasos del chileno-canadiense, quien, independientemente de cómo termine su paso por Roma, se ha ganado un nombre en el circuito. Ya no es más la sorpresa o el jugador desconocido del cuadro. Será el semifinalista de Masters 1000 y el jugador que le propinó a Novak Djokovic su derrota más rápida sobre polvo de ladrillo en toda su carrera.

Otra de las decisiones que deberá tomar Tabilo tiene relación con los torneos que deberá enfrentar. Su nuevo ranking le permitirá ingresar de manera directa a los certámenes más importantes del ATP. Con su actuación en Italia, además, ya aseguró debutar en el top 25 a partir del lunes. Y una condición clave: será cabeza de serie en Roland Garros, lo que le evitará chocar con algún sembrado en el inicio de su participación.

Debido al alto desgaste que ha significado su actuación en la capital italiana, Ale oficializó este jueves un pequeño cambio en su planificación inicial, ya que tenía contemplado presentarse en el ATP 250 de Lyon, para ir sumando rodaje de cara a su estreno en París. Ya no es necesario.

Un camino extenso

La historia de Alejandro Tabilo no puede entenderse sin la influencia de Guillermo Gómez. El entrenador, jefe de la academia Alto Tenis, tomó oficialmente al número dos de Chile en 2018 y lo acompañó durante toda su carrera. Juntos lograron meterse entre los 50 mejores del mundo, ganar cinco torneos Challenger y el ATP 250 de Auckland. Eso sí, la importancia del entrenador nacional incluso va más allá de los números, porque lo formó y lo transformó en un profesional.

Por lo mismo es que la noticia de su separación sorprende. Juntos, atravesaron los momentos más complejos de Jano, como el que sufrió en 2023, cuando después de haberse metido entre los 70 mejores del mundo tuvo una lesión que casi lo hizo salir del Top 200.

De hecho, ahí fueron muchos los que opinaron que el binomio debía separarse, pero Tabilo no hizo caso. Siguió trabajando con Gómez y Alto Tenis hasta recuperar su mejor versión, algo que consiguió en 2024 al ganar en Auckland el primer ATP de su carrera.

De hecho, tras la consagración en Nueva Zelanda, Guillermo Gómez habló con El Deportivo y valoró la confianza de su entonces pupilo. “Nosotros estamos siempre en la puerta de muchas críticas, esto es semana a semana y lamentablemente tenemos que aprender a convivir con eso. La verdad que más que afectarnos, nos dan ganas de trabajar, de seguir, de mejorar. Siempre hemos creído en este proceso y siempre vamos a seguir apoyando a Tomás (Barrios) y Ale en lo que necesiten. El día que haya que cambiar o cambiar el proceso, felices estaremos porque va a ser por algo mejor, así que no hay ningún problema con eso”, declaró en Melbourne.

Tabilo, en el duelo frente a Zhang Zhizhen (Foto: Photosport)

El título en Oceanía además transformó a Gómez en el primer técnico nacional que llevaba a un tenista chileno a un título ATP desde Patricio Rodríguez con Nicolás Massú en Atenas 2004. “Estoy feliz, la verdad que el momento mío, el momento de mi equipo y el momento de los jugadores está siendo muy bueno. Yo creo que al final apostar es creer. Ellos han creído en mí y yo he creído en ellos. Vamos a seguir construyendo esta historia”, confesó en aquella oportunidad a La Tercera.

Tras su adiós con Tabilo, el técnico nacional seguirá trabajando con Tomás Barrios, quien también ha desarrollado toda su carrera junto a los profesionales de Alto Tenis. Un detalle clave, ya que la cercanía que ambos tenistas fueron cosechando con el paso de los años indirectamente los transformó en una de las mejores duplas que ha tenido el país en la historia de la Copa Davis.

Un nuevo status

A nivel mundial, sin embargo, su nombre se escucha cada vez con más fuerza. La prensa internacional destaca su nivel, su lucha y el hecho de que llega a las semifinales del torneo sin haber perdido siquiera un solo set. Marca por ejemplo, es clara: “Ha nacido una estrella”, escriben en su publicación donde informan del paso del chileno a la ronda de los cuatro mejores.

“Ganador de un solo torneo ATP, el 250 de Auckland y con un mejor resultado previo en su carrera de unos octavos de final de Masters 1.000, ya superado tras la gesta en la capital italiana, Tabilo se ha ganado el derecho a soñar. Por su buen tenis y por su confianza”, escribe el periódico español.

Pero los aplausos van más allá y dentro de Italia su historia también hace eco. “En Roma Tabilo sigue sorprendiendo”, anuncia La Gazzetta dello Sport. “A sus 26 años, Alejandro Tabilo disputará su primera semifinal en un torneo superior a la categoría 250″, señala por su parte la Corriere dello Sport.

Eso sí, la atención que recibe Tabilo incluso va más allá de la prensa y también algunos de los torneos más importantes del mundo han seguido su paso por Italia. Por ejemplo, la cuenta principal de Roland Garros felicitó el gran momento del chileno: “Primera semifinal de Masters 1000 y aún no ha cedido ni un set”, escribieron en redes sociales. El US Open en cambio expresó: “Tabilo maravilloso en Roma”.