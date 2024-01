Guillermo Gómez, entrenador de Alejandro Tabilo: “Se ha hecho un trabajo mental muy importante con él”

Alejandro Tabilo (49° ATP) vive su mejor momento tenístico, ni siquiera la derrota en primera ronda del Australian Open puede opacar aquello. Solo 48 horas antes de su despedida de Melbourne Park, consiguió el primer título ATP de su carrera, cuando en Auckland logró levantar el trofeo tras comenzar en los clasificatorios. Además, este lunes apareció en el puesto de ranking más alto de su carrera.

En esos hitos uno de los grandes responsables es Guillermo Gómez, quien siempre ha estado presente como entrenador del zurdo. Él también coach de Tomás Barrios conversa con El Deportivo justo al costado de la cancha 17 de Melbourne Park, donde su pupilo perdió en cinco sets ante Aleksandar Kovacevic (101°). Cuenta las claves del momento que viven y reflexiona en torno a las críticas que ha recibido con el paso de los años por su trabajo con el actual número dos de Chile. También se muestra orgulloso por ser el primer técnico nacional que lleva a un tenista chileno a un título ATP en 19 años.

¿Pesaron el cansancio y las emociones de Nueva Zelanda en esta derrota en el Australian Open?

Sí, sin duda. Hoy día pasaron muchas cosas en el partido, pero creo que el nivel tenístico está. Al final yo creo que faltó un poquito más de físico, bajó un poco el kilometraje del primer saque en comparación a los tres o cuatro primeros sets, entonces claro, en este nivel, con este tipo de jugadores, que sacan muy bien hay que estar siempre ahí y hoy no fue el día. De todas maneras, sin duda, el balance final es bueno, estamos en un muy buen pie. Alejandro volvió a recuperar su buen nivel y ahora hay que seguir trabajando.

¿Qué tan importante ha sido para aquello poder tener una buena pretemporada, sin lesiones como el año pasado?

La verdad es que más allá de la pretemporada en sí, creo que se ha hecho un trabajo mental muy importante con él. Ha recuperado confianza que no tenía antes. El año pasado fue muy difícil para nosotros, llevamos un año muy complejo en cuanto a lesiones, la parte mental, problemas de él personales, entonces fueron muchas cosas que hoy día se van quedando atrás y eso es lo que más feliz nos tiene. Lamentablemente el partido se escapó, creo que fue el cuarto set el problema y hoy nos queda solamente analizar y volver a seguir trabajando para eso.

Este título puede ser una especie de respuesta a los críticos de su trabajo...

Nosotros estamos siempre en la puerta de muchas críticas, esto es semana a semana y lamentablemente tenemos que aprender a convivir con eso y no ha sido la excepción. La verdad que más que afectarnos, nos dan ganas de trabajar, de seguir, de mejorar. Siempre hemos creído en este proceso y siempre vamos a seguir apoyando a Tomás (Barrios) y Ale en lo que necesiten. El día que haya que cambiar o cambiar el proceso, felices estaremos porque va a ser por algo mejor, así que no hay ningún problema con eso.

Es el primer técnico nacional que lleva a un tenista chileno a un título ATP desde Patricio Rodríguez con Nicolás Massú en Atenas 2004...

No lo sabía, recién me entero. Estoy feliz, la verdad que el momento mío, el momento de mi equipo y el momento de los jugadores está siendo muy bueno. Yo creo que al final apostar es creer. Ellos han creído en mí y yo he creído en ellos. Vamos a seguir construyendo esta historia.

Tabilo contó que usted tuvo que viajar de emergencia a Nueva Zelanda, ¿cómo fue eso?

Fue algo bien loco porque en un inicio nosotros teníamos Auckland como una semana de preparación para Australia y por otro lado teníamos con Tomás (Barrios) los clasificatorios para el Abierto. Yo me iba a ir con Tomás y el kinesiólogo iba a ir con Alejandro. Una vez que Tomás pierde en primera ronda y él seguía avanzando le dije que consiguiéramos la visa. Yo tengo otro pasaporte aparte del chileno que me permitía sacar una visa más rápido, entre tres y 48 horas. Finalmente se demoró más de la cuenta y me llegó cuando estaba jugando las semifinales. Ahí tomamos la decisión de viajar apenas pasó.