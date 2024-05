La inusual petición de periodista peruano tras el empate de Alianza Lima y Colo Colo: “La cancha hay que exorcizarla”

Colo Colo obtuvo un sufrido empate en Perú y sigue con vida en la Copa Libertadores. Un golazo de Arturo Vidal les dio un valioso punto que los mantiene con opciones de clasificar a los octavos de final del certamen continental.

El tanto del Rey descolocó a Alianza Lima, que con el triunfo se posicionaba en la segunda ubicación del Grupo A. La victoria era motivo de celebración, no solo por las posibilidades de continuar con vida en el torneo, sino que también por los antecedentes con los que llegó el cuadro peruano a disputar el duelo en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute.

El historial no los acompañaba. Los malos resultados del conjunto aliancista los hizo acumular un pésimo registro: 12 años sin alegrías en el reducto deportivo, pues no ganan desde el 2012. Eso se traduce en 20 partidos sin obtener un triunfo como local por Copa Libertadores. Y claro, tras la paridad ante el Cacique, la cifra aumentó a 21 encuentros.

El desempeño de Alianza Lima tampoco mejora considerablemente si se tienen en cuenta duelos de visitante. En la última década, el cuadro blanquiazul apenas ganó una sola vez en el certamen continental. Fue un 1-2 sobre Libertad de Paraguay, en 2023. En ese entonces, lograron acumular 30 cotejos en línea sin ganar en el torneo.

Alianza Lima acumula 21 partidos de local sin ganar en la Copa Libertadores. Foto: Photosport.

El particular pedido

El triunfo cortaba la mala racha de Alianza Lima. Les quitaba una pesada mochila y los dejaba bien posicionados para la clasificación. Eso sí, aún debían definir con Fluminense en Brasil, aunque el cuadro carioca podía llegar con el primer puesto del grupo asegurado.

Es por eso que el empate, anotado a solo 12 minutos del final reglamentario, golpeó. La sensación aumenta si se tiene en consideración que Colo Colo terminó con nueve jugadores luego de las expulsiones de Damián Pizarro (65′) y el propio Vidal (90+4′), además de los dos goles anulados al capitán Hernán Barcos, quien también anotó la apertura de la cuenta.

Muestra del sentimiento que produjo la paridad fue lo mencionado por el comentarista deportivo Evaristo Ccoicca, conocido como Chevaristo. El periodista realizó un peculiar pedido para cortar la mala racha en el Matute: “Yo voy a decir algo que no quiero que lo tomen a broma. Es una cosa que yo siento y quiero que no me corten porque quiero terminar la idea”, comenzó diciendo en el programa A Presión.

“Yo ya no sé qué explicación buscarle porque hace diez años que no puede ganar en esa cancha. Yo creo mucho en la buena energía y en la mala energía. Yo creo que a la cancha hay que exorcizarla. Hay que exorcizarla. Está muy cargada negativamente, hay mucho sufrimiento en esa cancha. Hay que exorcizarla, no cuesta nada”, sentenció.