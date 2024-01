“Los hueo... se creen intocables”: el día en que Nelson Acosta se enfrentó a Kalule Meléndez en el camarín de Cobreloa

Rodrigo Meléndez vivió una linda etapa en Cobreloa desde 1996 a 2003. El Kalule, como le apodan, formó parte de un plantel con buenas figuras dirigidas por un histórico del fútbol chileno: Nelson Acosta. Junto a Don Nelson, el exmediocampista levantó su primer título del Campeonato Nacional, en el Apertura 2003. Sin embargo, no todas fueron alegrías.

Así lo confesó Meléndez en una sabrosa anécdota que incluye a Acosta durante la mencionada estadía de ambos en el norte del país. “Jugábamos contra Coquimbo, en 2003, en Calama. Estadio antiguo, se escuchaba todo, la gente por lo general estaba muy cercana a la cancha y a la banca”, comenzó diciendo en el Sabor a Gol de TNT Sports.

Kalule contó cómo un error se convirtió en un incómodo momento: “Ya terminando el primer tiempo, me mando una cagadita que no terminó en gol. Perdí la pelota y fue peligroso, digamos. Don Nelson se para del banco y me dice ‘pero Kalule tal por cual... Toda la gente lo comenzó a aplaudir, entonces yo quedé como enojado”.

Acosta sumó en la banca de Cobreloa dos torneos de Primera División. Foto: AGENCIAUNO

La situación en los vestuarios fue pura tensión. “Llega el entretiempo, yo taimado, llego al camarín. Me fui de los primeros, y me saco la ropa, completa, la tiro ahí. Llegan los compañeros y me dicen ‘qué estás haciendo’, y yo les digo que ‘no juego más’, amurrado, que ‘si la estoy cagando que ponga a otro no más’”, continuó contando el mediocampista.

Lo peor vino cuando Acosta ingresó al camarín y vio la actitud de Meléndez: “Y entra Don Nelson a la charla y me dice ‘qué estás haciendo, le digo ‘no profe, no juego más’, me dice ‘qué te pasó, que no te gusta que te reten, qué se creen ustedes ahora’. Le dije ‘si quiere réteme aquí en el camarín, diga lo que quiera, pero para qué sale a vender humo para que la gente lo aplauda’. Me dice ‘los hueones se creen intocables’ y pesca su gorro y lo tira al suelo, ‘después nos va mal y a quién echan, a los técnicos, ustedes se quedan acá para siempre. Y te pones la ropa’. Lo miro, me chispea los dedos y me puse la ropa”, declaró el Kalule.

Una curiosa compensación

Tras esto, Rodrigo Meléndez contó que Nelson Acosta intentó arreglarle su reputación con los asistentes de una curiosa forma durante el mencionado duelo ante los Piratas en Calama: “Cuento corto, salimos al segundo tiempo. Se va un jugador por el sector de la banca donde él estaba parado y llego a un cruce al piso, me barro, le quito la pelota, el tipo iba directo al arco. Don Nelson se para y me dice ‘así te quiero Kalule, así te quiero’, y me hace así (cierra el ojo y el pulgar para arriba). Y saltó gritando”.

“Era muy divertido Don Nelson, buen tipo en ese aspecto. Era muy cercano, pero cuando te tenía que decir las cosas era bravo”, cerró el volante que posteriormente jugó en Argentina y que se coronó tetracampeón con Colo Colo.