El juicio de Pablo Squella a la nueva denuncia que recae sobre Ximena Restrepo: “Hay una falta de respeto grave e inexcusable”

Este martes, El Deportivo dio a conocer una nueva denuncia que involucra a Ximena Restrepo, madre de Martina Weil, quien esta vez es sindicada como la autora de diversos insultos contra el personal de control de dopaje de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Los hechos ocurrieron el 1 de noviembre pasado, después de que la atleta fuese requerida para una toma de muestra, que se llevó a cabo sin mayores inconvenientes.

Mientras todo se desarrollaba con normalidad al interior de la estación de control del Estadio Nacional, donde la ganadora del oro en los 400 metros esa noche estaba siendo testeada, en el ingreso irrumpió su madre reclamando por la demora, diciendo que en sus tiempos no era así. Al ver el tumulto, el oficial líder de la misión, de nacionalidad puertorriqueña, se acercó al acceso para saber qué ocurría.

En ese momento, Ximena Restrepo, al enterarse de que su hija Martina Weil había sido sometida a un examen de sangre, comenzó a exclamar “que cuántas veces” y que a la deportista “la estaban mutilando”. Luego, la gerenta de Deportes de Santiago 2023 y vicepresidenta de World Athletics vociferó que todos los miembros del personal de control de dopaje eran unos “hijos de puta”, junto con empujar la puerta. Acto seguido, el oficial cierra y prohíbe el paso, porque, según su relato, ella no podía estar en esa zona y ni siquiera contaba con una identificación visible.

Es por eso que el oficial denunció la situación ante la Comisión Nacional de Control de Dopaje, organismo que cumplía una función clave dentro del Programa Antidopaje de los Juegos Panamericanos.

Los motivos de la denuncia contra Restrepo

Pablo Squella, presidente de la CNCD, cuenta a El Deportivo las razones por las que se decidió llevar este asunto a la organización a cargo de Santiago 2023. “Nosotros como Comisión Nacional de Control de Dopaje, entidad que fue comisionada por Panam Sports como autoridad de toma de muestras, tenemos el deber de poner en conocimiento de nuestros ‘mandantes’ todas las situaciones que se refieren al trabajo realizado y las circunstancias que podrían haber afectado positiva o negativamente nuestra labor”, sostiene.

En relación a la situación que involucra a Ximena Restrepo, el exministro del Deporte y exatleta es claro en condenar lo sucedido: “En este caso, un episodio como el vivido no debiera permitirse, pues afecta la dignidad de personas profesionales que realizan una importante labor en la prevención y control del Dopaje. El Estado de Chile, como signatario de la Convención contra el Dopaje en el Deporte, y yo como representante del ministro, tenemos el deber de velar por que todos los procesos relativos a la prevención y control del Dopaje, se lleven a cabo con profesionalismo, respeto y dignidad”.

En esa misma línea, el timonel señala que la situación denunciada es muy delicada. “Hay una afectación grave a la dignidad de los oficiales de control de Dopaje que trabajaron durante los juegos y una falta de respeto inexcusable de una funcionaria del Comité Organizador y alta autoridad de la World Athletics”, sentencia. En rigor, la antioqueña cumplió funciones en la Corporación Santiago 2023 hasta el 31 de diciembre.

Sobre el futuro de la investigación y eventuales sanciones contra Ximena Restrepo, Squella traspasa la responsabilidad al organismo que preside Neven Ilic. “Yo no sé cómo piensa y actúa Panam Sports y no me corresponde pautarlos. Ellos, en base a sus valores y principios del olimpismo, actuarán en base a sus convicciones”, señala.

Panam Sports investiga

En la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados hay visiones distintas sobre el tema. Por un lado, Andrés Celis es muy crítico de las acciones por las que se acusan a la exdeportista. “Ximena Restrepo está abusando peligrosamente y de manera mañosa de sus credenciales, con conductas poco deportivas y ofensivas. Tras la investigación debería haber una sanción a su accionar. Sería insólito que por segunda ocasión su actuar no tuviera ninguna consecuencia. Es absolutamente un mal ejemplo”, plantea.

En tanto, la exmaratonista Érika Olivera se muestra más cauta: “La verdad es que siempre creemos que las instituciones tienen que hacer su trabajo, en este caso investigar, pero no tenemos el detalle de lo que se está realizando en cuanto a esa investigación. Cualquier tipo de maltrato o acto de violencia siempre va a ser condenable. Yo creo que la comisión en este caso, no tiene atribuciones más que solicitar información respecto de las investigaciones que se realizaron, pero de ahí a tomar otras acciones no nos corresponde”.

En tanto, la denuncia en contra de Ximena Restrepo fue recibida por Panam Sports y se espera que finalmente sea investigada por la Comisión Ad Hoc, que fue creada en la asamblea previa a los Juegos Panamericanos, y que se preocupa de analizar eventuales situación de abuso en contra de todos los miembros de la familia panamericana.