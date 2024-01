Daniel “Rolfi” Montenegro avisa a Colo Colo: “Almirón no es un entrenador tan cercano a los jugadores; se comunica lo justo y suficiente”

Existe mucha expectación entre los hinchas de Colo Colo por conocer el estilo de trabajo que ocupará el nuevo entrenador, Jorge Almirón, en el Monumental, luego de que fuera oficializada su llegada. Porque lo mostrado por el DT en Boca Juniors, equipo al que llevó a la última final de la Copa Libertadores, es muy diferente a lo que ha sido el grueso de su carrera. Así lo confirma a El Deportivo el exmediocampista Daniel “Rolfi” Montenegro, quien estuvo a cargo del técnico de lo albos en Independiente en 2014. El ídolo de Huracán describe al Gendarme como un adiestrador con “ideas claras” y “preocupado de los detalles”. Sus equipos se caracterizan por “la intensidad y la presión”. Sin embargo, uno de los rasgos que no mostró en el Xeneize fue que “no había tanta presión alta en el planteamiento” y que “el arquero no participaba tanto en la salida”.

¿Qué le parece la llegada de Jorge Almirón a la banca de Colo Colo?

Es un gran técnico, me ha tocado estar con él en alguno de sus equipos y es un profesional que trabaja mucho. Tiene las ideas claras y seguramente serán un gran aporte para el fútbol chileno.

¿Cómo es su trabajo táctico, en líneas generales?

En el momento que me tocó estar con él tenía un 4-3-3 muy marcado como su esquema predilecto. Ocupaba mucho las bandas. Le gusta mucho la táctica, es los entrenamientos siempre está muy cerca del funcionamiento del equipo.

¿Cómo califica su trabajo profesional?

Está muy al tanto de todo, siempre muy activo, muy preocupado de los detalles. Siempre quiere que cada una de las cosas se hagan como él precisa hacerlas. Es muy pegado al tema de la estrategia.

¿Es un entrenador más paternal con el futbolista o es de un estilo más disciplinado y serio?

Según lo que percibí yo, no es un entrenador tan cercano a los jugadores, al menos hacía era en Independiente. Se comunica con los futbolistas, pero solo lo justo y suficiente. Hay muchos técnicos que son más cercanos, pero no es uno de los rasgos de Almirón.

¿Cómo fue su relación con Almirón?

A ver, personalmente, yo no lo vi estar tan cercano a los futbolistas, pero consigue mucha afinidad en lo deportivo, eso está claro. Es una persona que acostumbra mucho estar en el campo de juego, muy trabajador.

¿Qué recuerda de las prácticas dirigidas por Almirón en Independiente?

Sus entrenamientos son muy duros, más que nada por la intensidad que quiere tener en los equipos. Se trabaja de manera muy física. Tiene una forma de jugar con mucha presión, sus equipos tienen un carácter muy dinámico. Almirón espera que sus escuadras tienen que estar en campo contrario, le gusta presionar también, muy alto si es posible.

¿Pudo percibir en Boca Juniors algunos de esos rasgos generales de su carrera?

Sinceramente, no vi esas características de antaño cuando dirigió a Boca Juniors. Pensé que el equipo iba a tener otro funcionamiento, en su momento le gustaba mucho participación de los arqueros, que salieran jugando.

¿Por qué cree usted que cambió tanto?

No sé por qué no pudo hacer eso en Boca Juniors, quizás porque el estilo de un equipo grande es salir presionar un mano a mano, pero no lo noté. Era un cuadro diferente al que yo vi en Independiente. Salía mucho a esperar a los rivales.

¿Cuáles son las razones de ese contraste?

No sé si cambió por los jugadores que tenía o por la necesidad de una institución más grande. No me imagino cómo será en Colo Colo, si será como siempre o cambiará.

¿En qué situaciones del juego lo vio de manera más evidente?

En Boca no había tanta presión alta en el planteamiento. El arquero no participaba tanto en la salida, porque siempre elegía porteros con otras características, de muy buen pie, que jugaran más adelantados, casi como un líbero. No digo que Chiquito Romero no lo pudiera hacer, pero no lo ocupaba de esa manera.

¿Era un equipo que jugaba más a trazos largos?

No sé si el equipo se acostumbró a jugar más largo. Pero extrañé un funcionamiento más adecuado a lo que era su estilo. Será porque es Boca y era otra cosa la que pretendía el equipo. Renunció un poco a su estilo de juego.