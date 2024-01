¿Más que Gustavo Quinteros? El millonario sueldo que recibirá Jorge Almirón en Colo Colo

Jorge Almirón se pondrá el buzo de Colo Colo. El técnico argentino, luego de algunos arreglos y ceder en sus pretensiones originales, llega al Cacique tras haber sido el último candidato del directorio junto a Vaderlei Luxemburgo. Haber llegado a la final de la Copa Libertadores y, sobre todo, su paso por Lanus fueron claves en la elección.

En primera instancia, el entrenador recibió una propuesta y contestó con una contraoferta que apuntaba a recibir un sueldo cercano a los US$ 2 millones, una cifra que en el Monumental no estaban dispuestos a pagar, pues se escapaba del presupuesto. Finalmente, el acuerdo que se suscribió incluye el pago de US$ 1,6 millones por dos temporadas al cuerpo técnico, más bonos por objetivos.

Almirón se cuelga la medalla de plata tras perder la final de la Copa Libertadores. Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

La primera posibilidad de tener que aumentar los gastos está en la eventual clasificación de Colo Colo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En ese caso, el estratega recibirá un porcentaje de los US$ 3 millones que entrega la Conmebol por acceder a esa instancia. Y así sucesivamente si los albos siguen avanzando.

El cuerpo técnico anterior, comandado por Gustavo Quinteros, percibía ingresos de US$ 1,2 millones. Ahora en Blanco y Negro destacan que es muy extraño que un equipo chileno logre contratar al entrenador finalista de la última versión de la Copa Libertadores, por lo que en ese sentido consideran como un triunfo el haber logrado atraer al oriundo de la localidad de San Miguel, Argentina.