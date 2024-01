Colo Colo llega a acuerdo con Jorge Almirón para que se transforme en su nuevo técnico

Después de 19 días de búsqueda, Colo Colo está a un paso de tener nuevo entrenador. Se trata del argentino Jorge Almirón, último finalista de la Copa Libertadores con Boca Juniors. Después de varias conversaciones y el paso de varios candidatos, el directorio de Blanco y Negro decidió quedarse con el entrenador argentino, quien aceptó la propuesta del club y, de no mediar nada extraño, se pondrá el buzo albo.

Varios fueron los nombres que la concesionaria apuntó para reemplazar a Gustavo Quinteros. Luis Zubeldía, Gabriel Milito, Gabriel Heinze, Martín Palermo y el más reciente, Vanderlei Luxemburgo, figuras de renombre y que, por lo mismo, no serían fáciles de convencer ante el actual escenario del fútbol chileno, escaso en recursos y con pocas estrellas.

En el caso del brasileño encontraron buena disposición a escuchar la propuesta, pero no hubo acuerdo para que se pusiera el buzo del Cacique. Así, Almirón, con quien también se avanzaba paralelamente, se transformó en la principal carta. Con una propuesta dentro de los márgenes de salario que percibía Gustavo Quinteros (US$ 1,5 millones), el transandino no vio con malos ojos convertirse en el nuevo entrenador albo. Su contrato implica bonos por objetivos y se extenderá por dos temporadas, según pudo confirmar El Deportivo.

Más allá de las críticas que pueden surgir por cómo juegan sus equipos, en la mesa de Blanco y Negro agrada por su trayectoria. Es el reciente finalista de la Copa Libertadores dirigiendo a Boca Juniors y en 2017 también llegó a esta misma instancia entrenando a Lanús, club en el que obtuvo los únicos tres títulos locales que ostenta (Primera División, Copa Bicentenario y Supercopa argentina, todos en 2016).

Experiencia en Chile

En ByN destacan que es muy extraño que un equipo chileno logre contratar al técnico finalista de la última versión de la Copa Libertadores, por lo que en ese sentido consideran como un triunfo el haber logrado atraer al oriundo de la localidad de San Miguel.

El flamante DT albo también sabe lo que es vivir en Chile, ya que en 1994 y 1995 defendió como jugador los colores de Santiago Wanderers, con el que ganó el Torneo de Segunda División (hoy Primera B), consiguiendo el ascenso a la máxima categoría. Luego regresó a Argentina, para posteriormente consagrar su carrera futbolística en México, donde vistió las camisetas de Atlas, Morelia, León, Querétaro, Atlante y Dorados de Sinaloa.

Como DT, dirigió a Atlético Nacional, San Lorenzo, el Elche de España y el Al Shabab de Arabia Saudita, entre otros cuadros. Mientras que en Boca, su última experiencia, los números no lo acompañaron, pues cosechó 17 triunfos, 13 empates y 13 derrotas.

Este jueves se convocará al directorio para dar a conocer los alcances de la negociación y, si nadie se opone, votar de inmediato. De lo contrario, la votación se correrá para el viernes.