¿Por qué no juega?: Inzaghi revela los motivos que tienen a Alexis Sánchez en la banca del Inter de Milán

El Inter de Milán derrotó por goleada al Monza en la jornada 20 de la Serie A de Italia. Con dobletes de Lautaro Martínez (12´y 84´) y Hakan Calhanoglu (12′ y 60´), un gol de Marcus Thuram (88´) y el descuento de Matteo Pessina (69´) el cuadro adiestrado por Simone Inzaghi se alzó con el marcador de 5-1 y se mantiene en la cima del certamen a cinco unidades de la Juventus.

Sin embargo, en la comentada goleada, el futbolista nacional Alexis Sánchez no vio acción ni un solo minuto. Esta situación aumenta los rumores del quiebre entre el entrenador y el tocopillano, y consolida el mal momento que está viviendo el delantero en tierras italianas.

La explicación de Inzaghi

Con el trámite del partido totalmente controlado por los de Milán, se esperaba que Alexis Sánchez viera algunos minutos y participara de la goleada que le estaban propinando los Nerazurri al Monza. No obstante, aquello no ocurrió y el chileno debió quedarse relegado en el banco una vez más durante esta temporada.

Esta decisión de que el tocopillano no ingrese a la cancha se suma a los episodios que ha tenido que vivir esta campaña el tocopillano. Con poca participación y escasos minutos, esta se ha convertido en una de las peores etapas de la carrera del Niño Maravilla.

Ante las críticas de la fanaticada del Inter de Milán y las preguntas de la exigente prensa italiana, Simone Inzaghi debió salir a explicar el porqué de su decisión de no darle minutos al nortino. “Estoy muy contento con Arnautovic y Sánchez por como trabajan, por como están en el grupo. Claramente, Sánchez llegó más tarde y Arnautovic tuvo una lesión importante”, dijo en señal de defensa de sus dirigidos.

En este sentido, el DT también justificó la decisión de no incluirlos por ahora en la oncena titular ni en la rotación. “Han jugado menos de lo esperado porque Lautaro Martínez y Marcus Thuram han tenido un rendimiento altísimo”, añadió.

Cuando fue consultado por la situación en particular del tocopillano ante el Monza, Inzaghi acusó que la dinámica del partido no le permitió realizar las variantes. “Para mí son señales más allá de los minutos y los goles. Fui delantero, sé cuan importante es para ellos. Tenía problemas con jugadores cansados, con amarillas en el 3-1 y no quería arriesgar. Por como han entrenado, merecían tener espacio, pero los cinco cambios se habían acabado”, comentó justificando su decisión.

Para cerrar el momento actual del chileno ante los medios italianos, el DT destacó la importancia de Sánchez en el andar del equipo en la UEFA Champions League. “En lo poco que han jugado fueron importantes. Sánchez marcó dos goles en Champions, uno contra Salzburgo en un partido determinante en casa que ganamos”, concluyó Inzaghi.

Con sus dos goles y 14 presencias con el Inter en este 23/24, Alexis Sánchez se prepara para ver si puede ver minutos el 19 de enero en el partido ante la Lazio en el marco de las semifinales de la Supercopa italiana. Además, en el torneo principal de dicho país, se mantienen como sólidos líderes con 51 puntos, sacándole una diferencia de cinco unidades a su clásico rival la Juventus, que tiene 46 unidades.