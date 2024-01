Le hacen la guerra: en Italia sacan cálculos y hablan del dinero que se ahorrará el Inter si logra desprenderse de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez no lo pasa bien en Italia. Su regreso a Inter de Milán no ha sido el que el jugador y el club esperaban, situación que ha redundado el rendimiento del tocopillano en una temporada llena de altibajos.

Una situación que ha vuelto encender las especulaciones en la exigente prensa italiano. Y es que, según los medios deportivos, ni el Niño Maravilla y tampoco el austríaco Marko Arnautovic ha logrado ser los reemplazantes ideales de los titulares, el argentino Lautaro Martínez y el francés Marcus Thuram.

Encima, la condición de extracomunitario del chileno lo pone como candidato a salir del cuadro lombardo. Con el cierre del libro de pases abierto desde el 1 al 31 de enero las especulaciones sobre su salida se han multiplicado en los primeros días del año.

Incluso, su excompañero Arturo Vidal ha salido a comentar el momento del goleador histórico de la Roja. Así lo recientemente, en su canal de Twitch, donde aconsejó al delantero marcharse de la Capital de la Moda.

“Alexis (Sánchez), si me estás escuchando, por favor ándate del Inter. Está puro hueveando, no tenía que haber vuelto (…) Tiene que estar donde lo quieran. Que juegue, porque es feliz jugando, pero así no. No es porque sean mejor que él, sino porque el entrenador no lo quiere y listo”, aseguró el volante de la Roja.

A pesar de la forma, el exmediocampista de Flamengo de Brasil no deja de tener razón en el fondo de su comentario. El Niño Maravilla solo ha jugado el 20% del total de minutos del Inter en esta temporada.

Y a pesar de que ha marcado en dos ocasiones, ambas en la Champions League, el tocopillano ha firmado la peor temporada de las 16 que ha disputado en Europa, desde su llegada a Udinese en 2008.

Un nuevo escenario

En medio de las críticas, la prensa deportiva ya ha comenzado a elucubrar sobre el futuro de Sánchez en Inter de Milán. Según publicó el diario Corriere dello Sport, Inter de Milán se ahorrará cerca de 2,2 millones de dólares en caso de una salida del chileno antes del 31 de enero.

Si bien tampoco sería mucho dinero para la delicada situación económica de los lombardos, sí sería un refuerzo económico para la llegada de un nuevo delantero. Universo en el que ya suenan los nombres del albano-inglés Armando Broja de Chelsea y el francés Antony Martial de Manchester United.

Pero la pelota está en el lado de Sánchez. El jugador es seguido con insistencia en el fútbol de Arabia Saudita, destino que hasta ahora ha desestimado. Ni siquiera el llamado de Marcelo Gallardo para llevarlo a Al ittihad ha podido convencerlo. Aunque el mercado todavía no termina.