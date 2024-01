Arturo Vidal tiene razón: Alexis Sánchez firma la peor temporada de su carrera en Europa

La decisión de regresar a Inter de Milán no fue fácil para Alexis Sánchez. No solo por la demora en la que se gestó, que lo dejó incluso sin pretemporada en el cuadro italiano. Sino también porque el retorno ya no era como una figura, tal como ocurrió en 2019, cuando fue cedido por Manchester United.

Es que la segunda parte del Niño Maravilla en el cuadro lombardo ha tenido más sombras que luces. Una situación que el propio Arturo Vidal, su excompañero en la squadra nerazzurra, había advertido.

“Es más porfiado, le dije la otra vez que se fuera a un equipo donde él disfrutara, donde la gente lo quisiera, pero es porfiado”, expresó el mediocampista en su canal de Twitch.

Porque el aporte del atacante ha sido escaso en esta temporada. Sin ir tan lejos, en el último triunfo del sábado ante Hellas Verona, el goleador histórico de la Roja solo ingresó en el epílogo del encuentro.

“A mí me da lata, me da rabia que Alexis esté así… ¿Cómo vas a tener a Alexis afuera hasta los 81? Qué rabia, qué rabia. Prefiero que esté en River a que esté en el Inter. Tiene que estar donde lo quieran. Que juegue, porque es feliz jugando, pero así no. No es porque sean mejor que él, sino porque el entrenador no lo quiere y listo”, agregó el King.

Pobres números

Las cifras no mienten y la campaña del tocopillano es el peor inicio en sus 16 temporadas en Europa. Desde que llegó al Udinese italiano, en el ya lejano 2008, el atacante nunca jugó tan poco en sus primeros 26 partidos con ninguno de seis escuadras en el continente.

Actualmente, ha disputado solo el 20% de los minutos entre todos los partidos del Inter de Milán: la Serie A Italiana, la Champions League y la Copa Italia donde el cuadro lombardo quedó eliminado en el primer partido.

Y aunque ha marcado dos goles, ambos en la Liga de Campeones que lo ponen como el máximo artillero chileno en el torneo, lo cierto es que el Dilla no se ha salvado de las críticas y los cuestionamientos.

Solo la campaña de 2019-’20, siempre en la Capital de la Moda, se puede comparar al presente curso. Claro que la gran diferencia es que en ese campeonato estuvo dos meses de baja por una lesión en el tendón peroneo, desde noviembre de 2019 hasta febrero del año siguiente que le permitieron solo 206 minutos.

Porque las lesiones antes tampoco fueron determinantes. En 2011-’12, su primer año en Barcelona, sufrió un rebelde desgarro que no le impidió marcar 7 veces con el 32% de los minutos del equipo culé.

Lejos quedaron esos momentos brillantes que llevaron a Sánchez al centro del fútbol mundial, especialmente en su paso por el Arsenal de Ingleterra. Con el cuadro de Londres consiguió sus dos mejores inicios.

En la temporada 2016-’17, por ejemplo, jugó el 94,4% de los minutos en los primeros 26 duelos, lapso que coronó con 14 conquistas. Un par de años antes, en su primer periodo con los Gunners tuvo un 84% de participación con 13 tantos convertidos.

El consejo de Vidal

En vista de este pobre cometido, el mismo Vidal insistió en que su compañero en la Generación Dorada abandone cuanto antes la disciplina del técnico Simone Inzaghi, quien conversó personalmente con el tocopillano antes del regreso a la península.

“Alexis, si me estás escuchando, por favor ándate del Inter. Está puro hueveando, no tenía que haber vuelto… Lautaro Martínez es un buen delantero, pero Alexis debería jugar en este equipo. ¿Mkhitaryan? ¡Cómo va a jugar ese hueón antes de Alexis! Cómo va a jugar éste y no Alexis. Me quiero matar”, afirmó el exmediocampista de Flamengo de Brasil.

Un consejo que los exigentes medios italianos tomaron con cierta sorna. Tras las palabras del oriundo de San Joaquín, el diario deportivo Corriere dello Sport concluyó que era un “sensacional consejo”.

Incluso, la publicación analizó que “el chileno saltó al terreno de juego poco a poco y los números así lo demuestran. Hasta ahora, Sánchez ha disputado 8 partidos en la Serie A, de los cuales sólo uno como titular”.

FC Inter News, uno de los medios partidarios del segundo equipo más popular de la península, concluyó que “las duras palabras de Arturo Vidallo muestran firme sobre su compatriota Alexis Sánchez, quien a su juicio es culpable de haber regresado a Milán un año después”.

Interesados no le faltan. El libro de pases cierra el próximo 31 de enero y las sirenas de Arabia Saudita, una de las ligas más ricas del planeta, ya están trabajando en contar con el delantero. Incluso Marcelo Gallardo, técnico de Al Ittihad, llamó a Sánchez para convencerlo.