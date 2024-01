“Fuimos anfitriones y ahora los más perjudicados de América”: entrega del Parque Estadio Nacional se posterga hasta marzo y deportistas estallan

La fiesta que significó Santiago 2023 dejó nuevos recintos de primer nivel para el deporte chileno. Grandes edificaciones, especialmente en el Parque Estadio Nacional, le cambiaron la cara a la infraestructura a la que los exponentes nacionales estaban acostumbrados. Sin embargo, el uso de estos nuevos recintos se está transformando en una complicación, sobre todo teniendo en cuenta que este es un año olímpico y paralímpico, donde la preparación está enfocada en París 2024.

Actualmente, el recinto de Ñuñoa y el Parque Peñalolén están en posesión de la Corporación Santiago 2023. El plazo para devolver las instalaciones al Instituto Nacional del Deporte vencía el 26 de enero, 60 días después del fin del megaevento. Sin embargo, se advierte que todavía existen lugares en que las constructora deben hacer reparaciones y posteriores entregas, lo que además se suma al proceso de observación y objeción a la hora de la recepción.

En algunos casos, como el del Centro Acuático y la Pista Atlética, se ve difícil que el plazo pueda cumplirse dentro de lo estipulado. De hecho, por esta misma razón, según pudo conocer El Deportivo, el IND envió el 27 de diciembre pasado un oficio firmado por el director nacional Israel Castro, en el que indica que el Parque Estadio Nacional será entregado el 15 de marzo, y solicita a las federaciones enviar una proyección de las actividades que pretender organizar en los recintos durante el año a partir de esa fecha. Eso sí, al día siguiente se envió un nuevo oficio similar, firmado por la directora (s) Lorena Castillo, pero que agrega que todo compromiso suscrito con el IND y las federaciones seguirá su curso correspondiente, lo que permitiría hacer excepciones de uso, como en el hockey césped, el fútbol y el tenis.

La desazón de Abarza

En los deportistas, la determinación caló hondo, pues en un año olímpico como este, cada día de preparación cuenta. Lo sabe Alberto Abarza, una de las estrellas mundiales de la para natación. “Ya es chistoso. Es el daño colateral que queda de los Juegos. Si bien fuimos anfitriones, ahora somos los más perjudicados de América, porque no se previó. Claro, es impagable tener los Juegos, pero el daño que queda antes y después es tremendo. Imagínate lo que tuvimos que invertir para ir a entrenar afuera. Y ahí va dónde lo quieras llevar: para el que se prepara a nivel nacional quizás no es tan complicado, pero para el que se prepara a nivel olímpico es tremendo. Estoy clasificado a París y llevo dos meses sin entrenar y después decimos por qué no se pudo conseguir algo. Cansa tener que salir y despegarte de tu familia, sabiendo que hay dos piscinas de primer nivel en el Estadio Nacional”, señala el campeón paralímpico de Tokio 2020.

El deportista plantea soluciones para poder utilizar las dependencias del Centro Acuático. “No somos tantos como para que no se entregue un horario para deportistas. Por ejemplo, podríamos entrenar a las 6 de la mañana, antes de que empiecen a trabajar. Hasta acá no hay una respuesta, tenemos que nadar en piscinas de universidades, de hoteles. Pero no es un entrenamiento”, sostiene, junto con dudar de que los recintos se entregan en esta nueva fecha. “Yo creo que con suerte será en abril”, vaticina.

En ese sentido, Abarza dice que no ha hablado con las autoridades. “Para qué, si ya saben”, afirma. Y agrega: “El Comité hace lo que puede, pero les bajaron el presupuesto. Con los recursos que se le dieron para este año ir a arrendar una piscina es costoso. Son 30 mil pesos la hora, como mínimo. Ahora, por ejemplo, me toca ir a competir, pero prefiero no ir. Con esa plata es mejor que nos quedemos acá y arrendamos, pero por otro lado el COI te pide asistir a cierto número de competencias, por que si no lo haces, lo toman como si te estuvieras escapando del dopaje”.

Alberto Abarza fue una de las figuras del Team Para Chile en Santiago 2023. Foto: AGENCIAUNO.

Atraso en el calendario

En el atletismo, la situación no es muy distinta. Juan Luis Carter, presidente de la Federación Atlética, lamenta el retraso en la entrega, lo que también desencadenó en un retraso para informar las competencias que están pactadas en el Mario Recordón en 2024. “Debemos mandar el calendario a World Athletics y no hemos podido hacerlo. Tenemos un Continental Tour y un Meeeting Ciudad de Santiago, que se complementará con el Orlando Guaita en Copiapó y el Marlene Ahrens en Concepción”, advierte.

“Los martilleros están usando el CAR para entrenar y no hay pista. Ahí lo administrativo siempre han supeditado a lo deportivo. No veo por qué en enero no podamos hacer uso de las instalaciones y nuestros seleccionados lo puedan usar de manera exclusiva. Además, es un año olímpico y creemos que vamos a tener el récord histórico de clasificados. Se requiere una voluntad política y que el que está a cargo se arriesgue un poquito, porque los deportistas llevan un año sin poder usar la pista. Tenemos una buena relación con la autoridad, pero todavía no sabemos hacia dónde van las directrices del legado”, lamenta el timonel.

Finalmente, Carter también espera que dentro de esa política de legado se determine bien cómo se utilizará la pista: “Hasta antes de que se instalara la nueva pista, la llegaban a utilizar hasta mil personas; desde atletas hasta clubes de runners, además se hacían espectáculos musicales que no tenían nada que ver con el uso deportivo. Lo ideal sería que también se pudiese construir una segunda pista de uso popular, algo que saldría mucho más a cuenta, porque así la pista principal duraría mucho más y no se tendría que hacer una gran inversión cambiándola cada cierto tiempo”.

Otros ejemplos

Francisca Crovetto, presidenta de la Comisión de Deportista del Comité Olímpico de Chile, no esconde su inquietud: “Lo que se desprende del oficio del director nacional del IND es preocupación de todos los deportistas, y muchos deportistas, tanto convencionales como paralímpicos, están en sus procesos de clasificación a Juegos Olímpicos y Paralímpicos y para otras competencias. O por ejemplo, el patín carrera que no es olímpico, tiene los World Games este año, y sabemos que enero y febrero son meses claves en el alto rendimiento, porque generalmente en todas las disciplinas se hacen las pretemporadas, que son los periodos del año que más carga tienen. Después de todo lo que vivimos en los Juegos Panamericanos, de los excelentes recintos que se hicieron lo que más quieren los deportistas es utilizarlos y entrenar en ellos”.

El Centro Atlético Mario Recordón es otro de los recintos que presenta atrasos para su devolución. Foto: Marcelo Hernández/Santiago 2023 vía Photosport.

La tiradora skeet pone como ejemplo otras disciplinas, en las que hay problemas. “Los pentatletas, que tienen que entrenar cinco disciplinas deportivas, hacen la esgrima y la preparación física en el Centro de Alto Rendimiento y les quedaría increíble poder hacer la natación en el Parque Estadio Nacional, pero muchos de ellos tienen que buscar alternativas, como la piscina de Huechuraba o las de otras comunas de Santiago, lo que reviste tiempo, energía, sacrificar momentos de descanso, dinero y gastos que podrían reducirse”, sostiene.

Y añade: “El tema de los clavadistas es súper complejo. Diego Carquín se tuvo que ir fuera de Chile para preparar los Panamericanos porque no había ninguna piscina alternativa para clavados y hoy en día teniendo el nivel de piscina que tenemos en el Estadio Nacional, que no la puedan hacer sus prácticas en agua es una pena y es lamentable”.

La respuesta del Mindep

Desde el Ministerio del Deporte reconocen las dificultades que ha significado este regreso de los atletas, pero también afirman que prevenir accidentes por las obras es su prioridad. “Actualmente la Corporación Santiago 2023 continúa el proceso de desmontaje de infraestructura instalada en los recintos para el óptimo desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos”, explican.

“Esto supone trabajos, remoción de materiales, desarme de galerías desmontables, entre otras. Tanto en el Mindep como en el IND la prioridad es que, en la medida de la seguridad lo permita, los recintos que nos legó Santiago 2023 estén a disposición del desarrollo e impulso del deporte nacional. Ya hay conversaciones con algunas federaciones y, próximamente, deberían ingresar representantes del para tenis de mesa, del patín carrera y lanzamiento de martillo. Hay conversaciones en la fase final para que a fin de mes se dispute un campeonato de vóleibol en la zona del Centro de Deportes Colectivos, que ya se encuentra en condiciones de seguridad óptimas”, anuncian.