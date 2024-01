“Sensacional consejo”: en Italia reaccionan al mensaje de Arturo Vidal para que Alexis Sánchez deje el Inter

Las palabras de Arturo Vidal hacia Alexis Sánchez no pasaron desapercibidas en Italia. El volante nacional aprovechó su cuenta de Twitch para referirse al presente y futuro de Alexis Sánchez en el Inter de Milán.

El Rey no tuvo reparos en señalar que “Alexis, si me estás escuchando, por favor ándate del Inter. Está puro hueveando, no tenía que haber vuelto”, comentó a sus espectadores.

“Es más porfiado, le dije la otra vez que se fuera a un equipo donde él disfrutara, donde la gente lo quisiera, pero es porfiado”, agregó.

Para Vidal, el nivel de Sánchez está por sobre el de sus compañeros y no se explica que esté sumando tan poco en el último tiempo. “Martínez es un buen delantero, pero Alexis debería jugar en este equipo. ¿Mkhitaryan? ¡Cómo va a jugar ese hueón antes de Alexis! Cómo va a jugar éste y no Alexis. Me quiero matar”, complementó.

Para finalizar, lanzó que “a mí me da lata, me da rabia que Alexis esté así, es bueno. ¿Cómo vas a tener a Alexis afuera hasta los 81? Qué rabia, qué rabia. Prefiero que esté en River a que esté en el Inter. Tiene que estar donde lo quieran. Que juegue, porque es feliz jugando, pero así no. No es porque sean mejor que él, sino que porque el entrenador no lo quiere y listo”.

Ante estas palabras, la prensa italiana reaccionó validando las palabras de Vidal. De hecho, Corriere dello Sport consideró estas palabras como un “sensacional consejo”.

Luego profundizan que “Alexis Sánchez no encuentra mucho espacio en el Inter. El delantero chileno saltó al terreno de juego poco a poco y los números así lo demuestran. Hasta ahora, Sánchez ha disputado 8 partidos en la Serie A, de los cuales sólo uno como titular. En la Liga de Campeones las cosas van mejor, teniendo en cuenta que siempre saltó al campo en la fase de grupos, e Inzaghi lo incluyó en el once inicial en 4 ocasiones”.

Por último, sostienen que “la situación que vive Sánchez en el Inter no es nada aceptada por Arturo Vidal , que se dirigió directamente a su compatriota con una dura polémica en Twitch”.

A su vez, FC Inter News remarcó que “estas son las duras palabras del excentrocampista del Inter, Arturo Vidal, mostrándose firme sobre su compatriota Alexis Sánchez, quien a su juicio es culpable de haber regresado a Milán un año después de la despedida”.

Sin alcohol

Además del consejo a Alexis Sánchez, Arturo Vidal aprovechó la ocasión para referirse también a su vida personal. Allí aseguró que tuvo un cambio de conducta. “Ahora estamos cero, cero alcohol. Antes tampoco era una locura, era cuando se podía. La gente no está en el día a día, ve lo que sale en las noticias”, reveló en su canal de Twitch.

Sobre cómo puede afectar el consumo de bebidas alcohólicas en el rendimiento profesional, expuso que “depende de cada persona. Igual si tomas todos los días vas a andar para la cagá, pero si lo haces una vez al mes no pasa nada”.

Luego profundizó que “la recuperación cuesta (después del consumo), pero no creo que haga mal. Por eso hay que tomar el alcohol cuando uno sale campeón, para poder disfrutar. A este nivel no puedes dar ventaja, pero creo que todos los jugadores se sirven… cuando se puede, se puede”.