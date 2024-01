Arranca la era Almirón: los secretos del nuevo técnico de Colo Colo que llega a Macul con un ex PF de Diego Maradona

Colo Colo vive su reestructuración. El Cacique da vuelta la página del 2023 y se centra en una nueva temporada, en la que hay objetivos claros: buscar la ansiada estrella 34. Sin embargo, un propósito, catalogado casi igual de relevante, es volver a ser competitivos a nivel internacional.

Los albos pretenden dejar atrás los pésimos resultados de los últimos años en los certámenes continentales. Ahora, de la mano de Jorge Almirón, el recientemente oficializado como el nuevo entrenador albo, irán por todo. El técnico argentino, oriundo de San Miguel, llega luego de alcanzar la final de Copa Libertadores con Boca Juniors, la segunda en su carrera.

El entrenador de 52 años retorna al fútbol chileno, aunque esta vez estará en el banquillo. Ya cuenta con experiencia como jugador, pues en 1994 fichó por Santiago Wanderers. El año siguiente fue campeón de la Segunda División con con los porteños, consiguiendo el ascenso a Primera.

Su cuerpo técnico

El estratega, que actualmente se encuentra en Argentina, entregó sus primeras palabras como entrenador albo: “Orgulloso de representar a Colo Colo, uno de los equipos más grandes de Sudamérica. Iniciamos este nuevo proyecto con muchísima ilusión, así que albos y albas, pronto nos veremos”, indicó en un video compartido por las redes sociales del club.

Arranca la era Almirón en el Cacique. Los jugadores están citados este lunes 8 de enero para llevar a cabo las mediciones físicas. Hoy, también, el transandino recalará en Chile luego de pasar las fiestas, aunque se sumará a la pretemporada mañana martes.

El entrenador llega con un nuevo cuerpo técnico, con Pablo Manusovich y Maximiliano Velázquez como ayudantes de campo y el PF José Alteri, quien trabajó con Maradona en Dorados de México. Sin embargo, hay una novedad importante. Esta se trata de la continuidad en Macul de Jorge Martínez, quien fuera el preparador de arqueros de Gustavo Quinteros.

Velázquez, exlateral izquierdo de Lanús, acompaña a Almirón desde su última experiencia en el granate, en 2022. Fue capitán en la mejor etapa del club y es su hombre de confianza. Tiene 42 años y se retiró en 2018, lo que posiciona como el más cercano a los futbolistas.

Manusovich es su asistente y analista de videos. Otro histórico acompañante del DT, que lo acompaña desde su primera etapa en Lanús. En Boca Juniors, los otros dos miembros del cuerpo técnico formaban parte del club. Uno era Fernando Gayoso, preparador de arqueros. El otro es Pablo Santella, hijo de Julio, recordado preparador físico durante la era de Carlos Bianchi. Ninguno lo acompañará en su periplo por Chile. Además, sumaron a mitad de temporada a Diego Ossés, otro preparador físico, quien decidió permanecer en España, lo que refleja la importancia que le entrega a este ítem.

La metodología de Almirón

La preparación física es una de las claves en su metodología de trabajo. Es crucial para lo que pretende plasmar en el terreno de juego: amplio despliegue, además una incansable y agresiva presión alta sobre la salida de balón del rival. Esto con el propósito de recuperar rápidamente la posesión y hacer daño.

Pregona de ser protagonista a través de la tenencia de la pelota y la elaboración desde el fondo. Control del juego y poca precipitación. No obstante, esto no se logró apreciar en su último ciclo como estratega. A pesar de llegar a la final de la Copa Libertadores, el funcionamiento del Xeneize no logró convencer a la hinchada ni a la prensa. Fue un equipo mezquino y muy pragmático, que no tenía problemas para replegarse y ceder la iniciativa.

Esto, en cierta forma, demuestra su capacidad para adaptarse. No se cierra a sistemas ni a nombres. Su esquema predilecto es un 4-3-3 muy marcado, ocupando las bandas. Sin embargo, depende de los intérpretes y de las condiciones propuestas por el rival. Por ello ha planteado diferentes sistemas como un 5-3-2 (3-5-2) y un 4-4-2. Este último logró afianzar a Boca Juniors como un equipo poco vistoso, aunque competitivo. Estuvo cerca de la gloria continental, pero sucumbió ante Fluminense.

“Depende el lugar, la liga. Partiría con el 4-3-3 buscando las características para ese sistema, pero no me encasillo. Me gusta poder adaptar el sistema o la estrategia en función del rival, para ocupar mejor los espacios y tratar de recuperar la pelota lo antes posible. No me encasillo”, manifestó en 2016, en una entrevista al diario La Nación.

Eso sí, todo esto también va acompañado de posturas innegociables. Almirón exige disciplina y una dedicación absoluta al trabajo. “Está muy al tanto de todo, siempre muy activo, muy preocupado de los detalles. Siempre quiere que cada una de las cosas se hagan como él precisa hacerlas. Es muy pegado al tema de la estrategia”, indicó Rolfi Montenegro, ídolo de Independiente y expupilo del técnico, en conversación con El Deportivo.