Periodista italiano detalla el principal motivo que produjo el retorno de Alexis Sánchez al Inter

A mitad del año 2022 Alexis Sánchez salió del Inter de Milán. El tocopillano no mostró su mejor versión física producto de sus constantes lesiones, pero a pesar de eso, siempre fue considerado en los partidos más importantes de esa campaña por parte de Simone Inzaghi. Se fue al Marsella, un club en el que rápidamente se transformó en el jugador más determinante del plantel. Un año después, el máximo goleador de la Roja no renovó con la institución más popular de Francia y, en un giro totalmente sorpresivo, llegó a un acuerdo para volver al mencionado Inter, dirigido por el mismo entrenador.

En Italia el fichaje fue todo un tema. Por lo mismo, el periodista de ese país Fabrizio Biasin conversó con Libero, en donde contó varios detalles que concretaron este retorno de Sánchez al Giuseppe Meazza. “El Inter no tenía que deshacerse de Sánchez, sino de su salario”, comenzó diciendo el profesional, conocedor de la interna del equipo. “Y lo mismo ocurre con Vidal. A ambos les pagaron por saludar”, dijo. Cabe destacar que Alexis, junto con Arturo Vidal, eran ese año dos de los salarios más altos de la plantilla.

Y, justamente, Biasin atribuye a eso el principal motivo de su retorno: “Sánchez vuelve ahora con un salario sostenible, esa es la verdad”.

Alexis Sánchez en la presentación en redes sociales tras su retorno al Inter.

“Todos tendrán minutos”

Este miércoles, Inter de Milán hará su estreno en la fase de grupos de la actual Champions League, un certamen en el que los italianos fueron finalistas en la edición anterior. Visitan a la Real Sociedad en España. Alexis todavía no puede reestrenarse con la camiseta Nerazzurri. “No me sorprendería ver a Arnautovic empezar el miércoles. Atención: Sánchez no es lo último que tiene en mente Inzaghi. Cuando se habló de su problema, el técnico lo vio bien en Appiano, a pesar de su edad. Así Sánchez también encontrará su espacio”.

Por lo mismo, juegue o no ante el elenco español hoy, Fabrizio Biasin asegura que de igual forma el chileno verá acción durante la temporada: “Todos los jugadores del Inter tendrán minutos importantes, esto es algo que les digo ahora y que verán a final de año. El miércoles veremos al menos a un par de jugadores titulares que contra Milan estuvieron en el banquillo”.