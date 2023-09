“Un chico con 18 años, le dicen el Haaland de Macul y se va a creer lo máximo”: Caszely destroza a Damián Pizarro

Carlos Caszely es una voz completamente autorizada para hablar de Colo Colo. Quien es el máximo goleador en la historia del club con 208 anotaciones siempre está pendiente del presente del equipo de sus amores. Sus opiniones, generalmente, suelen ser sin rodeos ni adornos. Por lo mismo, sus palabras sobre Damián Pizarro llamaron la atención.

El canterano de 18 años, que hace dos semana fue castigado por Gustavo Quinteros por participar en una pelea en un partido de barrio, ha sido una de las grandes irrupciones en Pedrero durante este año. Ante el bajo nivel futbolístico y físico de Darío Lezcano y Leandro Benegas, el joven se quedó con el puesto de centrodelantero en Colo Colo, en donde ha mostrado buenas condiciones, pero también serios problemas a mejorar. Una de esas dificultades es la definición: acumula apenas tres goles concretados en 25 duelos repartidos entre el Campeonato Nacional, Copa Chile, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Por lo mismo, Caszely criticó no sólo al delantero, sino también a quienes lo han manejado futbolísticamente en estos años: “Yo creo que si él quisiera aprender, porque él no sabe finiquitar... Él tiene una fuerza increíble, es como un tractor, pasa por arriba, pero cuando va a finiquitar, no se perfila”, comenzó diciendo a Radio ADN.

FOTO: AGENCIAUNO

Luego ahondó más en ese punto, el cual considera fundamental: “No sabe perfilarse para un borde o para el otro. Tú lo ves cuando entra por el lado derecho y le pega para arriba, es porque no se sabe perfilar, es tan grande que no se perfila bien y por el izquierdo tampoco se perfila bien. Si le enseñan a perfilarse dentro de la cancha y fuera de la cancha si es profesional cien por ciento, puede mejorar muchísimo, pero no se lo enseñan”.

Culpa a la prensa

Además, el Rey del Metro Cuadrado también responsabilizó a los medios de comunicación por las dificultades que ha tenido Pizarro: “Uno de los primeros problemas es de la prensa, porque le pusieron el ‘Haaland de Macul’, un chico con 18 años, que está complicado de la cabeza. Le dicen el Haaland, se va a creer lo máximo y no aprende”.