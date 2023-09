Bomba en Colo Colo: Quinteros borra a Jordhy Thompson y Damián Pizarro por indisciplina a 24 horas del Superclásico

Una importante baja tendrá Colo Colo de cara al próximo Superclásico. Damián Pizarro y Jordhy Thompson fueron descartados para el duelo contra Universidad de Chile después de que ambos delanteros participaran en un partido amateur, arriesgando el físico para la competencia nacional.

Este viernes en conferencia de prensa Gustavo Quinteros ratificó la medida. “Cometieron errores. Los jugadores cuando cometen errores que comprometen al club hay que tomar medidas y ninguno será convocado para el partido de mañana”, explicó el DT.

Luego, se el consultó sobre su opinión por el comportamiento de los juveniles. “Tenemos experiencia de trabajar con jóvenes en muchos países y hay jugadores que están muy bien formado, no solamente que juegan bien, que tienen una formación integral donde no se cometen otros errores, y otros sí. Tenemos muchos jóvenes en Colo Colo que son muy profesionales que no han cometido errores y no se han salido de una línea profesional que haya afectado al grupo”.

“Si bien la pasión que tiene por el fútbol los lleva a cometer estos errores, salir a jugar partidos en lugares donde no se debe en una semana o en días cercanos a un partido muy importante... Se equivocaron, pidieron perdón. No van a ser considerados para este partido y no sé para los siguientes o cuándo volverán a jugar. Depende del trabajo que hagan ellos, de su compromiso con el grupo”, añadió.

Más adelante profundizó: “Lo que quiero es que estos jugadores jóvenes entiendan que el fútbol profesional va por otro camino y la única manera de que entiendan es que no jueguen. Cuando uno comete un error o toma un camino distinto, las consecuencias son negativas. Cuando uno trabaja al cien por cien y toma decisiones positivas que ayudan al grupo, tienen consecuencias positivas. Eso lo tienen que entender en su formación”.

Claro que Quinteros también encontró en este acto de indisciplina un lado positivo. “Esto puede trae consecuencias buenas también, porque hay jugadores que están preparados y esperando la oportunidad para jugar. Se les abre la posibilidad a otros jugadores que merecen jugar, que están trabajando muy bien y que cuando les tocó entrar lo hicieron de la mejor manera. Esperamos que mañana podamos jugar de la mejor manera reemplazando a estos jóvenes”.

De todas formas, pensando en el duelo contra la U, el DT descartó que la marginación de los delanteros provoque cambios en el esquema que tenía pensado.

“Nosotros, desde que llegamos, el 90 por ciento de las veces hemos tratado de implantar una idea de juego. Jugar como equipo grande, presionar alto, de ser un equipo protagonista. Es una idea que no la negociamos. Después los rivales juegan. Cuando el rival no te deja hacer lo que propones, es mérito del rival, pero no es un cambio de idea. Los futbolistas que entren mañana por estos jugadores (Thompson y Pizarro), saben lo que tienen que hacer. Estamos muy bien preparados para el partido de mañana”.

Sobre el encuentro contra los universitarios anticipó que será “un duelo difícil, un partido duro. No hay favoritos, no importa como venga uno u otro. Se definen por detalles. Lamento que no podamos jugar en la mejor cancha, pero en el momento que estuvo bien era una de las mejores canchas. Esperamos hacer un buen juego. La U tiene la obligación de buscar un resultado positivo, así que espero que salga un gran espectáculo y que podamos superar al rival futbolísticamente y en el resultado”.

El duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo está programado para este sábado 2 de septiembre a partir de las 15.00 horas en el estadio Santa Laura.