Arturo Vidal sorprende y aborda el error de Marcelo Díaz en la final de la Copa Confederaciones: “Esa Copa tuvo que ser nuestra”

Arturo Vidal habla de todo en su canal de Twich. Si hace unos días el volante se responsabilizó de jugar lesionado frente a Paraguay, buscando liberar de cualquier culpa a Eduardo Berizzo, durante las últimas horas volvió a reflotar una jugada que sigue dando vuelta en la cabeza de los jugadores e hinchas de la selección chilena. Vidal sorprende y aborda el error de Marcelo Díaz en la final de la Copa Confederaciones.

Corría el año 2017 y la Roja vivía uno de sus mejores momentos deportivos. En Rusia, a poco del inicio del Mundial, el equipo que comandaba Juan Antonio Pizzi destacaba en la Copa Confederaciones, instancia a la que llegó por haber conseguido la Copa América 2015 y la Centenario 2016. “Esta Copa tenía que haber sido de nosotros, mala cuea (sic)”, dice, de entrada.

En el repaso, un fanático le recordó al King el error de Marcelo Díaz frente a Alemania, en San Petersburgo, en la final en la que el Equipo de Todos terminó cayendo por la cuenta mínima. ¿La jugada? Díaz quiso salir jugando y superó a Lars Stindl, sin embargo, no se percató de la presencia de Timo Werner, quien le robó el balón y asistió al ariete para que marcara el único tanto del partido.

Marcelo Díaz perdió el balón ante Timo Werner en la jugada que terminó en el gol de Lars Stindl. (Crédito: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images).

Pese a las críticas de los hinchas de la Roja, Vidal salió a defender a su excompañero. “Ahí no se le echa la culpa a nadie, nunca. Ganamos como equipo y perdimos como equipo. No se la echa la culpa a nadie mi gente, así son los equipos”, dijo el jugador de Paranaense. “esta Copa tenía que haber sido de nosotros, mala cuea (sic). Fue una jugada de ellos, pero nosotros tuvimos caleta chances para ganar. Así es el fútbol”, complementó.

Cabe recordar, que tras el encuentro ante los teutones, Marcelo Díaz no escondió su frustración. “Lamentablemente un error personal impide que nos llevemos un preciado título. Creo que aquí no hay que ser brujos y no hay que ver otra cosa, yo soy el único responsable del gol de Alemania. Lamentablemente no pudimos empatarlo, no pudimos levantarnos de ese golpe. Mis compañeros siguieron jugando con una intensidad y una garra que pocas veces se ven, pero lamentablemente mi error jugó una mala pasada”, agregó. “Será, pienso, el peor error que voy a cometer en mi vida de futbolista”, cerró el jugador.