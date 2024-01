Fanáticos de Chicago abuchean a fallecido gerente que construyó a los Bulls de los 90 frente a su viuda y desatan la indignación en la NBA

Este viernes los Chicago Bulls cayeron 140-131 ante los Golden State Warriors en el United Center. Aquel encuentro fue el elegido para realizar la ceremonia en homenaje a los grandes jugadores, entrenadores y gerentes deportivos que han pasado por el equipo seis veces campeón de la NBA.

La ceremonia Ring of Honor2024 tenía por objetivo reunir a los personajes históricos de la franquicia y brindarles un agradecimiento por todas las cosas que conquistaron con el equipo de la Ciudad del Viento. Sin embargo, el momento más comentado de la noche no fueron las hazañas de los Chicago Bulls, sino que el lamentable abucheo de los fanáticos al fallecido dirigente Jerry Krause que provocó el compungido llanto de su viuda Thelma Krause. Además, el polémico evento no contó con la presencia de Michael Jordan, Scottie Pippen ni Dennis Rodman.

¿Quién fue Jerry Krause?

Cuando se habla de las épocas de gloria de la NBA lo primero que se viene a la mente son los Chicago Bulls de Michael Jordan. La franquicia de Illinois marcó una verdadera dinastía en la liga obteniendo los anillos de campeón en seis ocasiones (1991,1992,1993,1996,1997 y 1998) convirtiéndose en el equipo más dominante y famoso de toda la historia del baloncesto.

Sin embargo, detrás de ese éxito estuvo un hombre del que poco se habla. Se trata de Jerry Krause, gerente general del equipo desde 1984 a 2003. Krause fue el principal artífice de construir a los Chicago Bulls que reinaron por casi toda una década en la NBA, ya que fue él quien drafteó a Michael Jordan y a Scottie Pippen, trajo al mítico entrenador Phil Jackson y fichó en la temporada 1995-1996 a Dennis Rodman desde los San Antonio Spurs.

Krause, quien falleció en 2017 y fue incluido en el Salón de la Fama de la NBA a título póstumo, se caracterizó por tener una serie de desencuentros con las grandes figuras del equipo durante su mandato. Si bien fue él, el responsable de armar a la legendaria plantilla, paradójicamente nunca estableció un vínculo de amistad con los referentes ni con el entrenador en jefe.

Aquellos problemas eran desconocidos para la gran parte de los aficionados, sin embargo, el programa de Netflix “El Último Baile” estrenado en 2020, expuso toda la interna de los Bulls y mostró al mundo la tensa relación que existía entre Jerry Krause y el resto de los integrantes de los Bulls, pero por sobre todo, con Michael Jordan.

Es a raíz de la popularización de la serie documental, que los fans del 23 tacharon de enemigo máximo al difunto gerente deportivo y es considerado un sujeto non grato para los hinchas que lo acusan de haber roto a aquel mítico equipo.

Las pifias de la polémica

Bajo este odio generalizado es que fue presentado Jerry Krause en la ceremonia realizada por la dirigencia de los Bulls. Su viuda Thelma asistió en representación de su fallecido esposo y tuvo que recibir las insólitas pifias de gran parte de los aficionados allí presentes. Mientras el presentador del estadio decía el nombre y el palmarés de Krause, los abucheos que bajaron desde las gradas la hicieron llorar desconsoladamente desatando el repudio en redes sociales del mundo NBA.

“Su legado se merece ser celebrado y respetado. Nos sentimos increíblemente honrados de tener a Thelma esta noche para reconocer a Jerry”, afirmó Michael Reinsdorf, consejero delegado de los Bulls, quien emitió un comunicado en defensa de la figura de Krause.

Stacey King, exjugador de Chicago y actualmente comentarista de televisión, también se refirió a la lamentable situación de este viernes. “Lo que hemos presenciado hoy cuando el nombre de Krause fue mencionado y la gente que le abucheó y a su viuda, quien aceptaba el honor en su nombre, fue la peor cosa que he visto en mi vida”, dijo en directo durante la retransmisión del partido.

El entrenador de los Golden State Warriors y excampeón con los Bulls en los años 90, Steve Kerr, se mostró totalmente avergonzado por lo que presenció en la visita de sus dirigidos al United Center. “Es absolutamente vergonzoso, no lo puedo creer. Estoy devastado por Thelma y por la familia Krause. No puedo creer lo que han hecho algunos fanáticos al abuchearlo. Puedes estar de acuerdo o no con su gestión, pero él hizo un increíble trabajo para construir a ese equipo y esta noche todos estábamos listos para celebrarlo. Deberían estar profundamente avergonzados”, cerró.

La ausencia de las figuras

Además del comentado hecho sobre el abucheo a Jerry Krause, el evento se vio opacado por la ausencia de los tres principales jugadores que conformaron ese legendario plantel. Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman no asistieron a la premiación y su presencia fue extrañada por los hinchas que esperaban deseosos de verlos reunidos.

Jordan por su parte, envío un vídeo en el que manifestó su frustración por no poder estar en la celebración y felicitó a las personas que fueron seleccionados para recibir la distinción. Además, agradeció a los ejecutivos Jerry Reinsdorf y Michael Reinsdorf por la organización del evento. “Cada vez que miren los banderines de campeón que cuelgan en el estadio, quiero que siempre recuerden dónde estábamos y dónde estamos. Siempre vamos a ser campeones”, indicó el 23.

Por otro lado, el excéntrico Dennis Rodman también mandó un saludo a los fanáticos y lamentó no poder asistir producto del temporal de invierno que azota a los Estados Unidos. “Intenté llegar, lo deseaba realmente, pero supongo que el clima lo ha evitado. No puedo ni hablar, me estoy emocionando de nuevo… Si yo fuera Superman estaría allí en unos 10 minutos”, aseguró el Gusano a través un registro audiovisual que fue mostrado en las pantallas de la arena de los Bulls.