El millonario monto por el que serán subastadas las zapatillas que usó Jordan en cada una de las finales

Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista de la historia, jugó un total de seis finales con los Chicago Bulls, de las cuales ganó cada una de ellas. En ese sentido, durante el mes de febrero se llevará a cabo en Sotheby’s (una casa de subastas especializada en obras de arte y objetos coleccionables), la subasta de las zapatillas que utilizó el deportista en el último partido de cada una de las finales que participó, las cuales podrían alcanzar un monto de diez millones de dólares.

La colección denominada The Dynasty Collection (La Colección de la Dinastía), está compuesta por las Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997) y finalmente las icónicas Air Jordan XIV (1998), utilizadas por Mike cuando realizó el mítico The Last Shot (El Último Disparo).

El impacto que causó en el mercado la asociación entre la leyenda del deporte mundial y Nike fue tan grande, que la creación de la marca Jordan ayudó a catapultar y consolidar a Nike como la empresa de zapatillas más grande y exitosa del mundo, lo que, a su vez, marcó el inicio de una serie de colaboraciones de la marca con atletas exitosos de distintos deportes.

Por lo anterior, es que según la propia Sotheby’s, “este conjunto representa la colección más valiosa e importante de zapatillas Air Jordan jamás lanzada al mercado”.

¿De dónde provienen las zapatillas?

Todo comenzó en las finales de 1991, cuando se enfrentaron los Chicago Bulls de Jordan contra Los Ángeles Lakers de la leyenda angelina, Magic Johnson. Tim Hallam (ejecutivo de relaciones públicas de los Chicago Bulls en la época), le pidió al astro que, en caso de coronarse campeones, le obsequiara una de las zapatillas que utilizó esa noche, las cuales también autografió. En ese sentido, The G.O.A.T, que ya tenía fama de supersticioso, decidió mantener la tradición en cada uno de sus campeonatos. Pasado el tiempo, un coleccionista estadounidense se hizo del calzado de Hallam y no fue hasta ahora, que decidió llevarlas a subasta.

La colección no solo considera el calzado utilizado por Jordan, sino que también trae consigo un conjunto de fotografías realizadas y firmadas por Bill Smith, que no solo muestran a Mike celebrando eufóricamente la obtención de sus anillos de campeón en 1992, 1993, 1996 y 1998, sino que también se le puede ver a la leyenda utilizando solo una zapatilla, pues la otra ya se la había entregado a Tim Hallam.

Michael Jordan, Phil Jackson y Scotty Pippen durante su estadía en los Chicago Bulls

La carrera de Jordan en la NBA

Michael Jordan fue seleccionado por los Chicago Bulls en la tercera posición del draft de 1984. Durante su estadía en los Toros de Chicago, logró la obtención de dos three peat (tres campeonatos de manera consecutiva). El primero en las temporadas de 1990-91, 1991-92 y 1992-93, durante las cuales también logró la obtención de dos premios al Jugador Más Valioso de la Temporada (ya había ganado uno en la campaña 1987-88).

Posteriormente, el seis de octubre de 1993, Jordan anunció su primer retiro de la liga, argumentando que ya no lo disfrutaba como antes y que también el asesinato de su padre influyó mucho en la decisión. Durante su estadía fuera de la NBA, firmó por los Chicago White Sox, equipo de béisbol de la Major League Baseball.

El 18 de marzo de 1995 anunció su tan ansiado regreso a la liga con dos simples palabras, I’m back (He vuelto). Su segundo paso por la NBA continuó siendo tan exitoso como el primero, pues obtuvo su segundo three peat en las temporadas 1995-96, 1996-97 y 1997-98. Obteniendo dos premios a MVP más.

El 13 de enero de 1999, con 35 años y tras el desarme del exitoso equipo y problemas con el entrenador, la leyenda anunció su segundo retiro de la liga. Sin embargo, para la temporada 2001-02, volvería para integrarse a la plantilla de los Washington Wizards, donde pasó dos campañas. Finalmente, el 16 de abril de 2003, el considerado mejor de la historia, jugó su último partido en la NBA, para ahora sí, retirarse definitivamente.

Se marchó de la NBA promediando 30,1 puntos, 6,2 rebotes y 5,3 asistencias. Dejando a su haber seis anillos de campeón, cinco premios al Jugador Más Valioso y habiendo participado en 15 ocasiones en el juego de estrellas.