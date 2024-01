Mal día para Rafael Nadal: cae en Brisbane tras dejar pasar tres puntos de partido y acaba con molestias físicas

El tenista español Rafael Nadal debió dar un paso al costado tras un buen arranque el en ATP 250 de Brisbane. El ahora 672° del ranking ATP cayó contra el australiano Jordan Thompson (55°) con parciales de 5-7, 7-6(6) y 6-3 después de tres horas y 24 minutos de intenso duelo.

En la primera manga fue el australiano el que dio el golpe en el séptimo juego al quitarle el servicio al europeo. Sin embargo, Nadal pudo recuperarse de inmediato en el game siguiente para volver a poner el marcador 4-4.

El golpe del manacorí llegó en el 12° juego, momento en el que consiguió un nuevo quiebre con el que terminó llevándose el set por 7-5.

En la segunda manga pudo ser la definitiva, pero el oceánico aguantó con todo los embates. En el noveno juego, Nadal tuvo la oportunidad de cerrar el set y el partido, pero Thompson se las arregló para salvarlo y seguir peleando por el tie break.

En esta instancia Nadal tuvo dos nuevas oportunidades para conseguir el paso a las semifinales, pero dos mini quiebres terminaron por darle la manga al australiano.

Todo este desgaste le terminó pasando la cuenta al ex número 1 del planeta. Así, en el tercer set, un quiebre en el cuarto juego le bastó a Thompson para seguir en la carrera por el título, cerrando la manga por 6-3.

Problemas físicos

En la conferencia de prensa posterior al encuentro Rafael Nadal dio sus impresiones por la caída. “Bueno, estoy cansado”, comenzó indicando a los medios.

“Hoy el rival jugó bien. Me hizo jugar una bola más. No jugué mal, pero me ha faltado un punto”, analizó. Luego agregó que “Estoy triste en este momento, porque tuve muchas oportunidades, pero creo que él hizo un buen partido. Y, sin ser mi mejor partido, tuve muchas oportunidades de ganar”, valoró.

“Eso es todo, ¿no? Tengo que aceptar este tipo de cosas. Después de un año, es normal que pasen estas cosas. Como digo siempre, cada día es una historia diferente, y las cosas son difíciles después de tanto tiempo”, añadió.

Luego se refirió al momento en el que debió llamar a la asistencia médica para tratar la zona dañada tras la lesión sufrida la temporada pasada que los sacó de la competencia cuando el marcador estaba 1-4 en su contra en el último set.

“Tengo que ver cómo me levanto mañana por la mañana”, indicó. “Es el inicio, no jugaba un torneo desde hace mucho tiempo”.

“Como he dicho, el pasado mes fue bastante bueno en cuando a intensidad, pero ha sido un largo período. No sé, espero que no sea nada importante y espero tener la oportunidad de seguir entrenando la próxima semana y jugar en Melbourne. Sinceramente, no estoy al 100% seguro de nada ahora mismo”, reconoció.

De todas maneras prefirió pasar por alto este tema. “No es el día de hablar sobre este tipo de cosas. Es un día para estar contento y felicitar al rival. En los siguientes días, veremos cómo me siento. Si no me siento bien, vamos a hacer una prueba y lo comprobaremos”.

“Lo importante es que he tenido la oportunidad de jugar tres partidos. El rival jugó bien. Le doy todo el mérito, porque peleó muy duro. Por mi parte, estoy feliz con la forma en la que ha ido la semana. Si no es nada importante, es una semana muy positiva. Si es algo peor de lo que queremos, entonces no es tan positiva”, cerró Rafael Nadal.