Demanda por zapatillas impulsa ingresos de Nike y superan las estimaciones

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

Los ingresos de la empresa en el cuarto trimestre subieron a US$ 12.830 millones, desde US$ 12.230 millones del año anterior. Los analistas esperaban US$ 12.590 millones, según datos de Refinitiv.