Óscar Landerretche arremete contra condonación del CAE y la califica de inmoral

El tema de la condonación del CAE volvió a estar en el debate público. Esta semana, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que entregarán una propuesta al respecto en septiembre. En medio de este escenario, el economista y académico, Óscar Landerretche, arremetió con dureza contra la iniciativa, y la calificó de inmoral.

“Suponte que un país tuviera mucha plata, que no tenemos, y que decidiéramos que vamos a condonar el CAE. A veces los países deciden eso. Yo lo que me pregunto es lo siguiente, las personas que están hablando de condonar el CAE, a los que deben el CAE, ¿pensarán que los que han pagado el CAE son personas millonarias?, ¿que durante su carrera lo pasaron super bien pagando el CAE?. A mi me parece tremendamente inmoral que se le condone la deuda a personas que no pagaron un compromiso, donde algunos pueden tener justificadas razones, pero otros quizás no. Otros quizás especularon con que les iban a hacer un perdonazo”, dijo el profesor de la FEN en Radio Infinita.

Y agregó que “a las personas que pagaron el CAE religiosamente, sacándose la mugre, aplazando vacaciones, aplazando comprarse el auto, a esos en lenguaje del partido Republicano, que se jodan. ¿No les vamos a devolver la plata?. La pregunta es: les van a hacer un perdonazo al CAE al que no pagó, pero al que sí pagó que se joda. Lo encuentro inmoral. Yo no sé si eso es socialdemócrata, libertario, neonazi, no tengo idea, pero me parece inmoral. Eso es lo que pienso sobre la condonación del CAE”.

El expresidente de Codelco, también indicó que puede ser un anuncio para contentar a la base de apoyo del actual gobierno.

“Mi pregunta es si esto que están anunciando del CAE, es simplemente porque quieren condonar el CAE, o se está haciendo una propuesta para representar frente a la base política que se está desgranando, como han mostrado las encuestas. A los que decepcionaste porque insultaste al perro matapacos, entonces le dices insulté al matapacos, pero voy a condonar el CAE, pero uy que pena, no me lo aprobaron, el Congreso lleno de gente muy de derecha y muy mala. ¿Es eso?. ¿Es otro aspecto más de teatro político, de coreografías que no tienen sentido?. En ese caso, me parece que nos muestra presos de la misma enfermedad, que es no hacer las cosas sustantivas. Estamos discutiendo la condonación del CAE. ¿En serio es la prioridad?”, planteó Landerretche.

Y planteó que hay un sinnúmero de iniciativas en dónde se podría gastar la plata destinada a la condonación del CAE.

“El listado de cosas en que podemos usar la plata para mejorar la educación. Niños que sufrieron la pandemia. Quiero ver como evoluciona ese anuncio del CAE, pero digamos, dado el comportamiento de los políticos, sospecho un poco”, concluyó.