Será rival de Alejandro Tabilo: Alexander Zverev, el alemán que sorprendió al dejar de trabajar abruptamente con Roger Federer

Alexander Zverev (5° en el ATP) quiere seguir su buena racha en el Masters de Roma. El alemán, quien no ha perdido ningún set en el torneo italiano, despachó en los cuartos de final sin mayores problemas al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-3. En las semifinales se cruzará en el camino de Alejandro Tabilo (32° en el ATP), quien viene de sólidos triunfos ante Novak Djokovic y Karen Jachánov.

Este viernes, en la cancha central del certamen, Jano se verá las caras ante un tenista que ha estado envuelto en más de una polémica durante los últimos años, sobre todo fuera del terreno de juego.

Acusaciones de violencia de género y una salida de la agencia de Roger Federer

A finales de 2020, Sascha rompió de forma sorpresiva su vínculo con la agencia de representación Team8, fundada por Roger Federer y Tony Godsick. Pese a que ninguna de las dos partes se ha referido a los motivos que gatillaron esta decisión, esto ocurrió justo dos meses después de que Olga Sharipova, expareja del tenista alemán, efectuara una grave denuncia por violencia de género por hechos ocurridos en 2019.

Tras esta acusación que causó revuelo en el circuito y su posterior alejamiento de la empresa del suizo, Zverev lanzó: “Solo confío en la familia”. Pese a esto, Federer negó que estos fueran los motivos de la ruptura y no quiso responderle: “Tengo una relación bastante cercana con Team8 y con Tony Godsick, pero al mismo tiempo estas son decisiones que toma el propio Tony o el equipo. Mira, Sascha es un gran tipo. Cuando las cosas le van bien me alegro bastante por él. No me meto en este tipo de decisiones, si te soy sincero”.

“Lo que he oído es que Sascha quería empezar de cero, creo que también Tony y la agencia quería eso, no estoy seguro. Me alegra cuando a Sascha le va bien, y sobre todo lo de las acusaciones, eso es una cosa superprivada de la que no quiero hablar”, agregó Su Majestad.

Otra grave denuncia

Pasaron años en los que Alexander Zverev debió convivir con serias lesiones que fueron limitando su proyección. De hecho, debutó como profesional en 2013 y algunos lo postulaban como uno de los candidatos a suceder al Big Three. Sin embargo, en enero de este año volvieron los escándalos en la vida del nacido en Hamburgo.

Brenda Patea, su expareja, lo denunció por agresiones físicas. La mujer acusó que durante su estadía en un Airbnb en Berlín en mayo del 2020, el tenista la empujó y estranguló durante una fuerte discusión, algo que la habría dejado dolor de garganta y dificultades para tragar.

Estos hechos llegaron a la justicia y el deportista fue sancionado por un tribunal en Berlín con una multa de 450.00 euros (cerca de 440 millones de pesos).