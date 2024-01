Escándalo en la ATP: Alexander Zverev irá a juicio por violencia doméstica

Un agridulce debut tuvo Alexander Zverev en el Australian Open. A pesar de imponerse sobre su compatriota, Dominik Koepfer por parciales de 4-6, 6-3, 7-6 y 6-3 en primera ronda del Grand Slam, el actual 6° d el ranking ATP, deberá enfrentar un juicio luego de que su ex novia, Brenda Patea, lo denunciara por agresiones físicas en su contra.

En lo concreto, Patea, que también es madre del hijo de Zverev, acusa que durante su estadía en un Airbnb en Berlín en mayo del 2020, el tenista la empujó y estranguló durante una fuerte discusión, algo que la habría dejado dolor de garganta y dificultades para tragar. Tras dicha acusación, el deportista fue sancionado por un tribunal en Berlín con una multa de 392.000 libras esterlinas.

Durante una entrevista con el periódico alemán, Suddeitsche Zeitung, la mujer aseguró que demoró en llevar a cabo las acusaciones por sentir “una mezcla de vergüenza, miedo a los abogados de Zverev y preocupación por el niño”.

El alemán de 26 años, negó las acusaciones en conversación con periódico británico, The Times. “Creo que son una completa tontería. Cualquiera que tenga un nivel de coeficiente intelectual semiestándar sabe de qué se trata todo esto”. Los abogados del tenista decidieron impugnar la sanción, por lo que estaban esperando el juicio.

Este lunes, medios alemanes dieron a conocer que no deberá comparecer ante un tribunal, sin embargo, se llevará a cabo un juicio Público en Berlín el próximo 31 de mayo. Dicha instancia, se extenderá por ocho días más. Cabe mencionar que las fechas del juicio, coinciden con el Abierto de Francia, torneo del que fue semifinalista en la edición pasada.

Anteriormente, Zverev ya había sido acusado por algo similar. Su también su ex pareja, Olga Sharypova, ya lo había denunciado. En ese caso, lo acusaba de maltratarla físicamente durante el ATP Masters 2019 de Shanghai. Al respecto, la ATP llevó a cabo una investigación de 15 meses, para posteriormente absolver al tenista al no encontrar las pruebas suficientes que fundamenten la acusación.

Las reacciones

Tras darse a conocer la noticia, varios tenistas, que se encuentran enfocado en el primer Grand Slam del año, reaccionaron a la noticia. La primera fue la actual número 1° del mundo, Iga Swiatek, que en conferencia de prensa dijo que “cualquier respuesta que dé, quiero decir, no hay una buena respuesta para eso. Creo que depende de la ATP lo que decidan. Seguramente no es bueno que un jugador que enfrenta cargos este siendo promovido”.

El griego, Stefanos Tsitsipas, se negó a dar declaraciones sobre el caso. “No diré nada al respecto. No conozco la situación. Lo desconozco por completo. No tengo nada que comentar al respecto”. Mientras que Casper Ruud, aseguró no haber tenido tiempo para reflexionar. “No he tenido mucho tiempo para pensar en ello y realmente no tengo una opinión en este momento.

El último en referirse al tema fue el búlgaro, Grigor Dimitrov, quien forma parte del consejo de jugadores de la ATP. “Creo que este es un tema sobre el que todos deben sentarse juntos y discutir todo eso. Ese es mi mensaje en ese sentido. Por supuesto, ahora que estas cosas surgen, personalmente, no lo sabía. Así que estoy seguro de que si le preguntas a todos los demás, es algo que, si es necesario, supongo que todos nos sentaremos y hablaremos de ello”, concluyó.