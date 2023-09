Toda la concentración que el alemán Alexander Zverev y el italiano Jannik Sinner tenían se perdió en un segundo. Entre medio del partido de octavos de final del US Open, un fanático pegó un grito que hizo que el juego se detuviera: “¡Deutschland über alles!” (Alemania por encima de todo).

La frase es conocida por provenir del régimen nazi. Pertenece a la primera estrofa de Deutschlandlied (la canción de Alemania), que se solía cantar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, por lo que, para los alemanes, es un recordatorio de épocas sombrías.

“No, no”, comenzó a agitar la cabeza en negación el tenista alemán. “Detengan esto. Él acaba de decir la frase más famosa de Hitler. Dijo la frase más famosa de Hitler que existe en el mundo. Esto es inaceptable, es increíble”. El árbitro identificó al hombre que gritó la frase nazi y le pidió que se retirara del estadio para poder continuar con el juego.

Sin embargo, no es la primera vez que alguien utiliza la polémica frase, y menos en el momento menos preciso. Hace varios años, el entonces Presidente Sebastián Piñera también la usó, en una visita presidencial a Alemania.

La controversia de Piñera al utilizar una frase nazi

Era octubre de 2010 y el entonces mandatario de Chile, Sebastián Piñera, había alcanzado su peak de popularidad, tras el exitoso rescate de los 33 mineros atrapados en una mina. En ese momento, estaba de visita en Alemania.

Pero su encuentro con el presidente alemán. Christian Wulff, no fue el que movió a toda la prensa internacional, sino un polémico error que no pasó desapercibido.

Según el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, en uno de los desayunos que tuvo junto a su par alemán, fue invitado a firmar el libro de visitantes. Piñera escogió la frase “Deutschland über alles” para marcar su estadía en Alemania, que le fue deletreada por el embajador chileno, Jorge O’Ryan Schütz.

La expresión nazi del partido de Zverev también fue usada por Piñera en Alemania: ¿Qué quiere decir realmente?

El presidente alemán, al percatarse de lo que estaba escribiendo, quiso advertirle: “Basta señor Presidente, basta con eso”, le habría dicho, levantando la mano.

“No tenía ninguna conciencia de que esa frase pudiera estar ligada a un pasado oscuro de ese país y por tanto lo lamento y pido las disculpas del caso”, declaró el entonces mandatario, una vez de vuelta en Santiago.

¿Por qué es tan polémica la frase “Deutschland über alles”?

Tras ser consultada por BBC Mundo, una funcionaria anónima de la Embajada de Chile en Alemania aseguró que el incidente fue “irrelevante” y que “en Chile es una frase conocida y no tiene la connotación que tiene en Alemania”.

La mujer insistió en que la frase que ocupó Piñera fue utilizada como un elogio porque “significa que los alemanes son gente que hace bien las cosas (...) Es una marca registrada de la calidad alemana”.

Sin embargo, para los alemanes, la frase es un recordatorio de las aberraciones que sucedieron cuando los nazis estaban en el poder. La estrofa de la canción, que contiene esa expresión, quedó asociada a la glorificación de la política expansionista y a la celebración de la tesis nazi de supremacía racial.

Por ende, el medio también le preguntó a la funcionaria si Piñera debió estudiar los detalles históricos antes de realizar su visita a Alemania para no cometer el vergonzoso error, no obstante, la respuesta fue que “el Presidente tiene que estar informado de tantas cosas que no tiene tiempo”.