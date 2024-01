Los medios italianos siguen en guerra con Alexis Sánchez: ahora lo tratan de “adorno” en el Inter de Milán

Simone Inzaghi vuelve a prescindir de Alexis Sánchez en un partido y los críticos medios italianos le dan en el suelo al jugador chileno. El tocopillano solo ha disputado 473 minutos de los 2.430 que ha tenido Inter de Milán en esta temporada.

Es decir, el Niño Maravilla solo ha participado en el 19,4% del tiempo de su equipo que ponen el siguiente curso como el peor del exitoso delantero en sus 16 campañas en el fútbol europeo.

Encima, la decisión de Inzaghino de dejarlo en la banca en el triunfo 5-1 en Monza no hizo más que acentuar las críticas. Además, las explicaciones del técnico de los lombardos (en la terna del premio The Best al mejor DT) tampoco ayudaron mucho.

“Estoy muy contento con Arnautovic y Sánchez por cómo trabajan, por cómo están en el grupo. Claramente, Sánchez llegó más tarde y Arnautovic tuvo una lesión importante. Han jugado menos de lo esperado porque Lautaro Martínez y Marcus Thuram han tenido un rendimiento altísimo”, explicó el entrenador nerazzurro.

Además, los medios peninsulares ya hablan de cambios en la delantera en esta venta de mercado, la cual termina el 31 de enero próximo.

Sin embargo, aseguran que el principal obstáculo para lograr esos refuerzos está en la actitud del Dilla, quien está dispuesto a cumplir su contrato en Lombardía, el cual termina el 30 de junio.

Incluso, hablan de que la sociedad se ahorrará cerca de 2,2 millones de dólares en caso de conseguir la salida del chileno. Una suma que tampoco es tanto para la delicada situación económica de los lombardos, sí sería un refuerzo económico para la llegada de un nuevo delantero.

Un casting en el que ya suenan con fuerza los nombres del albano-inglés Armando Broja de Chelsea y el francés Antony Martial de Manchester United.

Un nuevo mote

Pero los medios italianos continúan fustigando al Niño Maravilla. En su edición del lunes, el diario Tuttosport publicó que el chileno sufre en silencio este mal momento.

“A su llegada a Milán prometió a los directivos que evitaría quejas sobre su contratación, siendo consciente del papel de cuarto delantero del equipo. Sin embargo, el hecho de haberse convertido en un adorno ciertamente no puede complacerle”, afirmó el rotativo.

Un escenario en el que la liga de Arabia Saudita aún no pierde la esperanza de contar con el tocopillano. Ya recibió el llamado de Marcelo Gallardo para convencerlo de ir a Al Ittihad, club que acaba de contratar al director deportivo del Betis, Ramón Planes.

Además, hay otros tres cuadros de ese torneo que esperan una respuesta del chileno. Entre ellos Al Hilal, cuadro que perdió a su estrella Neymar Junior por el resto de la temporada.