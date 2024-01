El cortado Nehuén Paz dispara contra la UC tras no poder salir el año pasado: “Enviaron mal la documentación”

Nehuén Paz arribó a San Carlos de Apoquindo a inicios de la temporada 2022. El defensor central argentino había permanecido en Europa desde 2018, en donde sumó experiencia en varios clubes de la Serie A italiana y de la Liga de Turquía. Se esperaba que fuera un líder en la última línea de la Universidad Católica, sin embargo, eso estuvo muy lejos de ocurrir.

Actualmente es uno de los cortados en el plantel de Nicolás Núñez, por lo mismo, junto con el delantero Franco Di Santo, ni siquiera viajó a la pretemporada del equipo en Perú. Ante esta situación, el nacido en Buenos Aires pide irse de la precordillera: “Busco salir. Yo no exijo quedarme, ni cupo ni nada. Es todo mentira. Yo busco salir y si llegamos a un acuerdo entre todos, se va a solucionar”, declaró a Punto Cruzado.

Además, Paz aclaró los rumores y dijo que jamás ha exigido que lo inscriban en el Campeonato: “El club dijo que me van a inscribir no porque yo lo exijo, sino porque ellos me lo dijeron”.

Culpa a Católica

El hombre de 30 años dijo que nunca se ha negado a una posible salida de la institución: “No rechacé ninguna propuesta del extranjero, ni me niego a moverme del club”.

FOTO: AGENCIAUNO

Por último, fue más allá y declaró que sí ha tenido ofertas para abandonar la UC, pero que no se han materializado por mala gestión de los cruzados: “(Goiás) fue la única propuesta que hubo y la presenté yo al club el año pasado para poder salir. Enviaron mal la documentación desde Católica”.

Escasos minutos

Durante la primera parte de 2022 no se pudo consolidar como titular en al franja. Jugó 13 partidos entre el Campeonato Nacional y los torneos internacionales. Se fue a préstamo a Estudiantes de La Plata (en donde disputó nueve compromisos) y en su retorno a la precordillera el año pasado no sumó minutos oficiales.

El 24 de enero los dirigidos por Nico Núñez enfrentarán a Coquimbo, en un nuevo amistoso de pretemporada, para luego medirse contra la Universidad de Chile, en el primer clásico universitario del año, claro que no oficial. En ambos duelos, seguramente, no será considerado Nehuén Paz.