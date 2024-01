Un ausente Lionel Messi vuelve a tocar el cielo: el argentino se lleva su tercer premio The Best de la FIFA

Pasa el tiempo y Lionel Messi no pierde su vigencia en el fútbol, tanto para los especialistas como para el público en general. El argentino se llevó su tercer premio The Best de la FIFA tras imponerse a los dos grandes artilleros de la temporada.

El actual jugador del Inter Miami de la Major League Soccer, quien ano asistió a la gala de Londres, se llevó el máximo de los votos entre los candidatos del periodo entre el 19 de diciembre de 2022 y agosto del año pasado.

Lio se impuso al noruego Erling Haaland, goleador de la premier League y la Champions League con Manchester City. Así también lo hizo ante el francés Kylian Mbappé, máximo artillero del campeonato francés y el jugador más valioso, con la camiseta de Paris Saint-Germain. Ambos europeos, tampoco asistieron.

La elección se realiza con los votos de capitanes y técnicos de selecciones (25%), los periodistas especializados (25%) y el público en general que vota a través de las plataformas de la FIFA (50%).

El rosarino sumó su tercer premio de The Best para alzarse como el más ganador, después de superar al polaco Robert Lewandowski y el portugués Cristiano Ronaldo, ambos con dos trofeos.

En las mujeres, el premio The Best fue para la volante Aitana Bonmatí, campeona del mundo con la selección de España, además de la Champions League y la liga española con Barcelona.

Pep, el mejor DT

El premio al mejor entrenador del año se lo llevó Josep Guardiola, entrenador de Manchester City, ganador de la Premier League, la Champions League y el último Mundial de Clubes. El catalán se impuso a dos italianos, Luciano Spalleti campeón con Napoli y hoy en la Azzurra; además de Simone Inzaghi, quien dirige al Inter de Milán de Alexis Sánchez.

“Muchas gracias a todo mi equipo. Por este viaje increíble, Un agradecimiento a Ferran Soriano (director ejecutivo de Manchester City) por la oportunidad que me dio de estar en este club. Agradezco mucho a mi familia por el inmenso apoyo que me ha dado”, dijo Pep en la entrega de su galardón.

El once ideal según la votación del Fifpro, el sindicato de futbolistas profesionales, fue el siguiente: Thibaut Courtois; John Stones, Kyle Walker, Rúben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin de Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Vinicius Junior.

El reconocimiento a la entrenadora más importante de la temporada en el fútbol femenina fue para la neerlandesa Sarina Weigman, quien dirige a la selección de Inglaterra, quien se llevó su cuarto premio The Best en esta categoría.

Respecto del cuadro femenino estelar de Fifpro, fue el siguiente: Mary Earps; Olga Carmona, Alex Greenwood, Lucy Bronze; Alessia Russo, Ella Toone, Keira Walsh, Lauren James, Aitana Bonmatí; Alex Morgan, Sam Kerr.

El premio a la mejor guardameta, que en la temporada anterior fue para la chilena Christiane Endler, esta vez se lo llevó la inglesa del Manchester United Mary Earps. La británica se impuso a la española campeona del mundo Catalina Coll y a la australiana Mackenzie Arnold.

En la categoría varones, el galardón fue para el brasileño Ederson del Manchester City. El sudamericano venció al marroquí Bono y al belga Thibaut Courtois.

Premio Fairplay fue para la selección de Brasil, reconocida por su campaña contra el racismo. La estatuilla la recibieron Ronaldo, Cafú, Juliano Belletti, Roque Junior, Roberto Carlos y Julio César.

El momento más emotivo de la gala realizada en la capital inglesa fue el homenaje a tres excampeones mundiales que partieron recientemente: el británico Sir Bobby Charlton, el brasileño Mario Lobo Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer.

El Puskás, al mejor gol de la temporada, se lo llevó el brasileño Guilherme Madruga de Botafogo de Sao Paulo, quien marcó con una chilena a 20 metros del arco en el triunfo 1-0 sobre Gremio Novorizontino en la Serie B de Brasil.

El mejor hincha fue el simpatizante de Colón Toto Iñiguez, quien fue captado mientras alimentaba a su hijo Tiziano en medio de la barra en un duelo del sabalero.