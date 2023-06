¿Es Pep Guardiola el mejor técnico de la historia? El nuevo estatus del español tras conquistar la Champions con el Manchester City

Tras el triunfo 1-0 de Manchester City sobre Inter de Milán, Josep Guardiola sumó el tercer título de Champions League. A los 52 años, el entrenador catalán se mete en la lista corta de los mejores entrenadores de la historia.

Por eso, tras este nuevo logro en su carrera la pregunta asoma de manera espontánea. Y aunque los números lo avalan, la edad del oriundo de Sampedor le auguran la opción de batir todas las marcas.

La nueva estrella lograda en Estambul suma la increíble cifra de 35 en su corta historia como DT en primera. Un palmarés que es solo superado por el escocés Sir Alex Ferguson con 49 y el rumano Mircea Lucescu con 37.

Como si fuera poco, el sitio experto en apuestas Betsperts, el exmediocampista tiene un 75% de partidos ganados en sus partidos de liga en tres equipos, la mejor marca entre las cinco mejores ligas de Europa. Incluso, tiene la mayor cantidad más victorias consecutivas en las tres competiciones: LaLiga, Bundesliga y Premier League.

Un sello en Champions

Con su tercera Orejona, el hispano se metió en el selecto grupo de seis técnicos que tienen estrellas con dos equipos diferentes, liderados por el italiano Carlo Ancelotti y secundados por el portugués José Mourinho, el austríaco Ernst Happel, además de los alemanes Jupp Heynckes y Ottmar Hitzfeld.

Claro que la marca la tiene Carletto, el DT de Real Madrid, quien logró cuatro coronas en el máximo torneo, dos con el Milan y otro par con los merengues. Además, sumó dos como jugador de los lombardos, una más que el catalán como volante de Barcelona.

Respecto del balance general en la máxima competición de clubes europeos, la mejor marca nuevamente es de Ancelotti, quien aglutina 107 victorias en el torneo, seguido por Ferguson con 102 y 101 para Guardiola.

Dos tréboles

Sin embargo, hay un récord que es exclusivo del hispano. Solo siete equipos europeos han logrado el famoso triplete, es de decir, levantar el título de liga, el de la copa local y la Champions en una misma temporada.

Bueno, en ese expediente, Guardiola es el único entrenador que lo consiguió dos veces y con dos clubes diferentes. Ya lo hizo con Barcelona en la temporada 2008-’09, lo mismo que ahora con el City en el curso 2022-’23.

Además, el cuadro culé de hace 14 años alcanzó el único sextete en la historia del fútbol al mando de Guardiola, ya que a las tres coronas anteriores agregó la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Una marca que el catalán espera igualar con los Ciudadanos.

Elogios del planeta

Y sin en el plano cuantitativo el de Sampedor, en los cualitativo los más importantes jugadores y entrenadores del planeta se han rendido ante las virtudes del técnico.

En 2011, tras caer en la final de la Champions League ante Barcelona, el técnico de Manchester United, Sir Alex Ferguson afirmó que “en mi época de entrenador, diría que es el mejor equipo al que nos hemos enfrentado”.

Uno que lo ha sufrido en los últimos años es el alemán Jürgen Klopp, DT de Liverpool, quien afirmó que “Guardiola es el mejor entrenador del mundo. No tengo ni idea de cómo alguien puede dudar de él. Me ha hecho mejor entrenador. Me hizo reflexionar mucho. Es una inspiración para mí”.

Tras la obtención del título en Turquía, el delantero francés Thierry Henry no dudó en reconocer que “esto es un triplete, el segundo de Guardiola. Venció al Madrid en semifinales, persiguieron al Arsenal todo el año ¡Y la manera que juegan! No tanto en la final, pero es que es un triplete”.

Asimismo, el galo aseguró que “mejora a los jugadores y esto tiene mucho valor para mí. Segundo, está creando posiciones donde forma a jugadores para que puedan jugar allí”.