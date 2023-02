¿Qué sanción arriesga Manchester City?: Los detalles para entender la grave acusación de la Premier en contra del equipo de Pep Guardiola

El Manchester City ha recibido malas noticias en Inglaterra. La Premier League acusó al club de manera formal por tener irregularidades financieras en sus cuentas. Dicha problemática habría comenzado en la temporada 2009-10 y tiene que ver con la información relacionada con beneficios, remuneración del cuerpo técnico y jugadores, entre otros.

Según se expresa en el comunicado de la Premier, las mencionadas infracciones fueron cometidas en nueve temporadas distintas, desde septiembre de 2009 hasta 2018. La investigación comenzó en diciembre de 2018, posterior a que Der Spiegel publicara documentos de Football Leaks.

Según la liga inglesa, el equipo dirigido por Pep Guardiola no proporcionó “información veraz” sobre algunos temas, tales como el sueldo del entrenador por cuatro años, los ingresos del club con patrocinios incluidos, además de no cumplir con el reglamento de la UEFA de fair play financiero y licencia, ni la de la Premier League en cuanto a beneficio y sostenibilidad. Adicionalmente, se acusa al club ciudadano de no entregar la “información y documentos necesarios” para la cooperación en la investigación entre 2018 y 2023.

“Las acusaciones son, en términos generales, que el City sobreestimó los ingresos y subestimó los costos, lo que permitió al club cumplir con el Fair Play Financiero” indica Kieran Maguire, responsable del portal económico Price of Football.

En total, el Manchester City consiguió siete títulos durante el periodo en que están siendo investigados. En el desglose, son tres Premier Leagues (2011-12, 2013-14, 2017-18), una FA Cup (2010-11) y tres Carabao Cups (2013-14, 2015-16, 2017-18). Cabe destacar que en este tiempo, Manuel Pellegrini fue DT del equipo, logrando obtener la Carabao Cup de 2016 y la Premier League de 2014. Claudio Bravo, por su parte, formó parte del equipo campeón en 2018, el cual se quedó con la Premier y la Carabao Cup.

En relación a las posibles sanciones, Kieran Maguire comenta al medio español Marca: “Habrá una comisión para escuchar las pruebas de ambas partes. Luego, se tomará la decisión, la cual puede ser desde pedirle al club mantener mejores registros, hasta una deducción de puntos o una degradación de la liga”.

Por otra parte, distintos medios británicos señalan que los citizen se pueden enfrentar a una serie de sanciones, entre las cuales se incluye la deducción de puntos, mismo castigo que sufrió la Juventus en Italia. Según indica The Sun, los otros posibles castigos podrían ser “prohibiciones de transferencia, límites de gasto e incluso el despojo de títulos anteriores, aunque la situación no tiene precedentes”. Dicho esto, incluso se comenta la posibilidad de expulsar al Manchester City de la Premier League.

No es primera vez que los dirigidos actualmente por Pep Guardiola se enfrentan a este tipo de situaciones. A principios de 2020, la UEFA le otorgó una sanción al club consistente en dos años sin participar de competiciones europeas, con motivo de quebrantar el fair play financiero por presentar irregularidades en los ingresos por patrocinio. Dicha situación duró meses, sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Europeo decidió levantarles la sanción, a pesar de que nueve otros clubes de la Premier League pidieron al tribunal no ceder en la decisión.

A pesar de esto, Kieran Maguire no piensa que la situación pueda ser un punto de inflexión en la máxima categoría del fútbol inglés. Al respecto, menciona: “Los clubes de la Premier League no tienen interés en un tope más estricto. Es probable que vea algún tipo de ajuste para estar en línea con la UEFA, pero eso es todo”. Finalmente, ante la interrogante sobre por qué este tipo de investigación se inicia en contra del City y no otros clubes como Chelsea, quienes gastaron aproximadamente 611 millones de euros entre julio y enero, el economista señala: “No hay evidencia de que el Chelsea haya violado las reglas. Han tenido ventas de jugadores de alrededor de 800 millones de euros en los últimos 10 años, lo que les ha ayudado a mantenerse dentro de las reglas”.

La respuesta del City

Ante la acusación, el club decidió emitir un comunicado rápidamente para responder en medio de la controversia. La publicación comienza: “Manchester City FC está sorprendido por la publicación de estas supuestas infracciones al Reglamento de la Premier League, particularmente dado el amplio compromiso y la vasta cantidad de materiales detallados que se le ha proporcionado a la EPL (English Premier League)”.

A continuación, el texto menciona: “El club da la bienvenida a la revisión de este asunto por parte de una Comisión independiente, para considerar imparcialmente el cuerpo completo de evidencia irrefutable que existe en apoyo de su posición”.

“Como tal, esperamos que se le ponga fin a este asunto de una vez por todas” sentencia el club en su sitio web oficial.