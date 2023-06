Duro golpe para el Fantasma Figueroa: Nicaragua es excluida de la Copa de Oro

“La ambición es llegar al Mundial 2026″, decía Marco Antonio Figueroa en su presentación en febrero como el nuevo DT de la selección de Nicaragua. Las cosas comenzaron de gran forma, porque en marzo el Fantasma conseguía una histórica clasificación a la Copa de Oro. Iban a tener la oportunidad de enfrentar en el certamen a los mejores equipos de la Centroamérica y Norteamérica. Sin embargo, este lunes todo cambió para el adiestrador chileno y su escuadra.

Se informó que la Concacaf excluyó a Nicaragua de la Copa de Oro. Según publicó ESPN, esto se debe a que alinearon en 2022 durante ocho encuentros a un futbolista no elegible para competir. Se trata del jugador Richard Rodríguez, nacido en Uruguay.

“El jugador ha vivido al menos cinco años continuos después de cumplir los 18 años de edad en el territorio de la asociación en cuestión”, señala uno de los artículos de la legislación de la FIFA sobre la posibilidad que entrega a un futbolista de adoptar una nueva nacionalidad. Esto habría sido incumplido por Rodríguez, quien vivió cinco años en Nicaragua, pero no de forma continua como se exige.

Ya estaba renunciado

Curiosamente, el actual jugador del Liberia de Costa Rica ya había renunciado a la selección de Nicaragua, esto tras la llegada del Fantasma a la banca: “Le hice punto y aparte a la selección porque el técnico no me hizo ningún llamado. Al salir la lista de la Copa Oro, le puse un punto y aparte. Hace un año que de la Federación no me contactan”, dijo en una entrevista.

Durante estos días Figueroa y compañía se encontraban en Sudamérica preparando justamente lo que iba a ser su participación en la Copa de Oro. El miércoles 14 jugarán contra Uruguay y el domingo 18 ante Paraguay en Asunción.

Además, se informó que el lugar del excluido equipo nicaragüense en la competición será ocupado por Trinidad y Tobago.