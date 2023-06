Diputadas y 47 deportistas piden al Presidente Boric un departamento de la Villa Panamericana como premio a medallistas de Santiago 2023

El Palacio de la Moneda tuvo esta mañana una masiva concurrencia de deportistas de alto rendimiento, la mayoría clasificados para Santiago 2023, quienes junto a las diputadas Érika Olivera y Claudia Mix solicitaron al Presidente Gabriel Boric que el gobierno entregue como premio un departamento de la Villa Panamericana y Parapanamericana a cada deportista que obtenga una medalla para Chile en estos Juegos.

La iniciativa no es nueva, ya que fue puesta en práctica en los Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. Esta busca entregar como premio a los medallistas una parte de los 1.355 departamentos de la villa construida en el Parque Bicentenario de Cerrillos, para albergar a los cerca de 8.000 atletas que participaran en Santiago 2023.

La diputada Érika Olivera destacó que esta iniciativa ya ha recibido el apoyo del ex Presidente Sebastián Piñera, del Presidente Gabriel Boric y sus ministros, “pero hasta ahora cuando -faltan casi cuatro meses para el inicio de este megaevento multideportivo- no hay un compromiso concreto y es necesario aclarar el tema a muchos deportistas que ven esta como la única oportunidad de obtener una vivienda propia”.

La parlamentaria destacó que la realidad del deportista en Chile es bien conocida. La mayor parte de ellos estudia, trabaja y entrena. “Dedican las mismas horas que cualquier trabajador o trabajadora en Chile a su profesión u oficio. Sin embargo, la mayoría no tienen ingreso que le permitan ahorrar, menos para postular a un crédito hipotecario. Es por ello, que cobra toda lógica esta propuesta que ya hicimos a través de un proyecto de ley y dos proyectos de resolución en el pasado”, resaltó.

La diputada Claudia Mix, en tanto, afirmó: “Este tema lo vienen conversando hace años con la diputada Olivera porque me parece que es muy loables y justo la entrega de un departamento a deportistas que obtienen logros para Chile. Además, no es ninguna locura, ya lo hizo antes Perú. Los deportistas chilenos hace rato que necesitan un gesto un cariño”.

Agregó que existe la posibilidad que este gobierno concrete el apoyo que ha recibido la iniciativa y sería un gran hito. “Ya he hablado con los ministros de Hacienda y Vivienda y también he recibido muy buenos comentarios por la idea, pero necesitamos ponernos a trabajar en la elaboración de ese decreto que permita tener claridad como se van a entregar esos departamentos, si as viviendas tendrás restricciones, etc.”.

Los deportistas

Alicia Torres capitana selección chilena de balonmano, que estará presente en Santiago 2023, manifestó: “Es legítimo, razonable que tal como se hizo en el Mundial del 62 se le entregue viviendas a los deportistas de la villa que se ha construido para estos juegos. Una medalla panamericana y parapanamericana es un logro difícil que sí amerita este reconocimiento y, más allá de lo monetario, un departamento entregado en estas condiciones implica que diferentes deportistas estarán viviendo en un mismo lugar y compartiendo sus vidas y valores valores en común”.

El tenista paralímpico Jaime Sepúlveda resaltó las variables positivas que tendría un incentivo como este. “La posibilidad de tener un departamento como premio le da otros plus a la competencia y sería un legado para todos los deportistas. Yo soy de Talca y me vine a Santiago a fines del 2014 y trabajo en mi especialidad de lunes a sábado en horario completo”, destacó.

Deportistas que suscriben esta carta

Lucha:

1.-Yasmani Acosta

Atletismo

2.-Josefa Quezada

3.-Santiago Ford

4.-Verónica Ángel

5.-Giselle Álvarez

6.-Matías Silva

7.-Karen Gallardo

Natación paralímpica

8.-Macarena Quero

9.-Javier Jiménez

Para Power Lifting:

10.-Camila Campos

11.-Juan Carlos Garrido

12.-Matias Reveco

13.-Frank Feliu

14.-Sebastián Castro

15.-Jorge Carinao

Para Tenis de mesa:

16.-Tamara Leonelli

Pesas paralímpica

17.- Javier Jiménez Cabrera

Atletismo Paralímpicos

18.- Cristián Valenzuela (atletismo adaptado)

19.-Margarita Faúndez

20.-Francisca Mardones

Taekwondo

21.-Claudia Gallardo

22.- Francisca Gallardo

23.-Franco Muñoz

24.- Sebastián Navea

25.-Carol de la Paz

26.-Kanneth Botten

27.-Ignacia Morales

28.-Franco Briones

29.-Ankar Alquinta

30.- Luis Castro

Karate

31.-Matías Rodríguez

Gimnasia artística

32.-Franchesca Santi Muñoz

33.-Joel Álvarez Vergara

34.-Pablo Figueroa

35.-Diego Espejo

36.-Luciano Letelier

37.-Luciano Flores

38.-Julián Meneses

39.-Cristóbal Cuevas

40.-Agustín Lira

41.-Cristóbal Prado

42.-Joaquín Álvarez

43.-Josué Armijo

Piraguismo

44.-María José Maillard

Balónmano

45.-Alicia Torres

46.-Antonella Piantini

47.-Rodrigo Salinas.