Juegos Panamericanos: En qué pie se encuentra realmente Santiago 2023

Santiago 2023 entró en su cuenta regresiva. En 132 días -el próximo 20 de octubre-, la capital será sede del más grande megaevento deportivo desde el Mundial de 1962 y el de mayor inversión de la historia local. Sin embargo, aún debe superar una serie de obstáculos.

Los últimos meses han estado convulsionados en diversos aspectos de la organización, sobre todo por rendiciones de dineros que provocaron el bloqueo de recursos a la corporación a cargo de la cita deportiva. ¿En qué pie están los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos? ¿Corre peligro su realización? ¿Se están viendo perjudicados los deportistas en su preparación?

El avance de las faenas

Las obras para el evento han estado en permanente observación debido a las demoras en el proceso previo a su ejecución. Actualmente, los trabajos en el Estadio Nacional permiten apreciar ciertos avances, aunque aún falta un largo trecho en vista de los porcentajes oficiales que presentan las obras. La Tercera realizó un recorrido por la faena del recinto ñuñoíno, cuyo parque (áreas verdes) está terminado en un 98% y reductos como el Centro de Entrenamiento del Hockey Césped ya fueron entregados. Otros edificios, como el cuestionado Centro Acuático, muestran un crecimiento, pues la obra gruesa está lista en un 82%, mientras que el avance total se encuentra en un 27%.

“Las obras avanzan bien. Hay que recordar que la mitad de las obras no estaban adjudicadas cuando nosotros asumimos, y eso ya se pudo solucionar. Esto, además, nos permite afirmar que todas las obras serán entregadas en septiembre. Y nuestra idea es ir presentándolas a la gente para que vaya viendo los avances”, asegura Israel Castro, director del Instituto Nacional de Deportes (IND).

Para Neven Ilic, presidente de Panam Sports, la situación se puede graficar de la siguiente manera: “Nadie puede desmentir que nos comimos dos años de pandemia, y recuperar dos años de pandemia en construcción no es fácil. Pero como ya he dicho bastantes veces, es mi profesión, y soy capaz de darme cuenta de cuándo las obras van a llegar en plazo o no. Voy casi día por medio al Estadio Nacional a verificar las obras, y las ocho que se están haciendo, a mi juicio, no tienen ninguna problemática de salir en fecha. Mi estimación es que deberíamos tener todo terminado alrededor del 15 de septiembre”.

Una vista interior de las obras del Centro Acuático del Estadio Nacional, que presentan un 27% de avance y un 82% de progreso en la obra gruesa. Foto: Comunicaciones IND.

De acuerdo a la planificación, el Centro de Entrenamiento Paralímpico presenta un avance total del 71%, mientras que la obra gruesa está completa en un 91%. Mientras que el Centro de Deportes de Contacto presenta un 80% de progreso.

Por otra parte, el Centro de los Deportes Colectivos cuenta con un avance total del 30% y su obra gruesa está avanzada en un 42%. En tanto, el Centro de Entrenamiento del Tenis exhibe un avance total del 38% y el Centro de Competencias de Atletismo está con un progreso total de un 35%, con una obra gruesa del 60%.

A su vez, la pista atlética al interior del coliseo presenta un 21% de desarrollo y un 60% de la obra gruesa. En el caso de esta última, la sola instalación de la carpeta de competencia provocará un amplio salto en el porcentaje final.

En esta zona del continente, los retrasos en obras y en organización de megaeventos son algo común. El propio Neven Ilic lo refrenda. “No es normal, pero nos pasa siempre. Si repasamos para atrás, los Juegos Olímpicos también, Río, Guadalajara, Toronto, Lima… Efectivamente, Panam Sports entrega estos Juegos con cinco años de anticipación para que las cosas se hagan con tiempo, bien planificadas. Siempre llegamos sufriendo; no debiéramos, pero siempre ocurre por diferentes motivos. Chile es el motivo más real: dos años de pandemia; eso uno no lo puede sacar de la ecuación. Yo creo que la pandemia es lo que más fuerte nos pegó”, sostiene.

Las rendiciones

Uno de los asuntos más complejos por los que atraviesa hoy la Corporación Santiago 2023 es el bloqueo de recursos que enfrenta por problemas con las rendiciones de fondos desde 2021 hasta la fecha, las que fueron presentadas fuera de plazo, dando paso a la suspensión.

De acuerdo con la última actualización de cifras del IND, en total, $ 13.967.263.172 han sido objeto de observaciones, por lo que deben ser rendidos nuevamente con toda la documentación o requisitos pendientes. De esa cantidad, $ 5.208.274.987 corresponden al periodo 2021, cuando el director ejecutivo era Felipe de Pablo y la presidenta de la corporación era la exministra Cecilia Pérez. Incluso, faltan por justificar $ 1.268.258.

En tanto, en 2022, con Gianna Cunazza en el cargo de De Pablo y Alexandra Benado en el de Pérez, la corporación fue objetada con $ 8.758.988.185. Mientras que los restantes $ 41.219.296.815 rendidos están en proceso de revisión de parte del IND.

Con respecto a 2023, la entidad debe rendir 120 mil millones a lo largo del año. Ya declaró $ 4.114.605.513, monto que corresponde a febrero, marzo y abril y que está siendo revisado. A su vez, en los próximos meses se deben documentar los $ 115.885.394.487 restantes.

El Centro de Entrenamiento del Hockey Césped es una de las pocas obras ya entregadas. Foto: Comunicaciones IND.

“Las rendiciones son un proceso administrativo que requiere de muchos elementos. Hay montos con observaciones, porque el proceso es muy exigente, ya que se debe acreditar que los recursos fueron gastados en la forma correcta. No necesariamente significa que exista dolo”, señala Israel Castro.

De hecho, las observaciones que se han registrado son por falta de documentación. Todas tienen factura, pero en ciertos casos faltan contratos, órdenes de compra y documentos que certifiquen el correcto procedimiento, razones por las que el IND ha objetado las rendiciones.

Y en esa misma línea, la institución está adoptando mayores medidas de fiscalización tras un informe de la Contraloría General de la República en el que solicita aumentar los mecanismos de control sobre la corporación en cuanto a las rendiciones y ordenó instruir un procedimiento disciplinario para establecer posibles responsabilidades administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior, el director de la entidad es categórico en garantizar que este problema no pone en peligro la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos: “Las obras las pone el IND y ese giro de recursos pendientes es para la primera semana de septiembre. Sin embargo, no afecta a la obra gruesa, sino que al equipamiento y otros implementos”.

La situación de las rendiciones puso en jaque a la corporación y terminó provocando la salida de Cunazza. “Para decir las cosas claritas, fueron momentos muy convulsionados para todos adentro de la corporación. Al final fueron decisiones personales de Gianna y también del directorio, que de alguna manera llevaron a la renuncia de Gianna y a la búsqueda de una nueva persona”, manifiesta Ilic.

Esa nueva persona es Harold Mayne-Nicholls, quien deberá hacer frente al delicado momento. “Harold tiene todas las condiciones para tomar esta problemática que tenemos, creo que tiene toda la experiencia. Yo tengo una gran relación con él de toda la vida, por lo cual vamos a trabajar muy bien y muy unidos para sacar esto adelante. Solo resta desearle mucha suerte y, como le dije a él personalmente, como Panam Sports vamos a estar al lado para ayudar y colaborar para que todo salga fantástico”, indica la máxima autoridad del ente rector del deporte panamericano.

Entrenar lejos

Mientras se resuelven los problemas burocráticos y se trabaja con los tiempos justos para entregar las obras, los deportistas han sido distribuidos en distintos lugares dentro y fuera de Chile para continuar con su preparación para la cita y sus competencias.

Concretamente, se reubicó a 242 exponentes y 40 entrenadores en 13 disciplinas: natación clásica, aguas abiertas, natación artística, clavados, atletismo, pentatlón moderno, patín carrera, tiro con arco, tiro al vuelo, tiro al blanco, vóleibol (femenino y masculino), vóleibol playa y ciclismo pista.

Mientras que en el deporte paralímpico, fueron reubicados 119 deportistas y 30 entrenadores, pertenecientes a ocho disciplinas: para natación, para atletismo, para tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, para tiro con arco, bochas, gólbol y fútbol ciegos.

Asimismo, el Plan Olímpico tiene programados más de 500 activaciones, entrenamientos y concentrados, con 41 federaciones, donde son considerados los deportistas que tienen un alto nivel técnico, con logros internacionales. A ello se suman 30 activaciones, para atletas de más de 80 disciplinas de diferentes federaciones.

Las obras del Centro de Competencias del Atletismo Mario Recordón. Foto: Juan Farías.

“Todos los deportes tienen realidades distintas. Algunos no han visto afectados sus entrenamientos y siguen tal como siempre; en otros, ha sido necesario aumentar las preparaciones en el extranjero o buscar alternativas con otros recintos en Chile”, señala Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico.

“Esto es algo que se ha coordinado directamente con las federaciones, ya que fueron las mismas federaciones quienes levantaron este tema, junto al COCh, a las autoridades del deporte hace prácticamente un año, y por lo mismo se ha podido avanzar en muchas soluciones junto al IND”, agrega.

Para los deportistas, este tema ha sido complejo. En el caso de la selección de natación artística, el periplo comenzó en La Videna, que es donde se ubica la piscina construida para los Panamericanos de Lima 2019. Luego, continuó en el World Series de Montpellier, en Francia, y actualmente se encuentra en Barcelona, donde es asesorada por Irina Rodríguez, exseleccionada española y medallista olímpica.

“La experiencia de entrenar fuera del país es algo que pocos deportistas en Chile tienen la suerte de experimentar. Salir de tu entorno natural por tantos meses, de donde estás con tu familia y amigos, es muy difícil de llevar. Sin embargo, ha sido muy enriquecedora y gratificante para todo el equipo. Nos hemos unido muchísimo entre todas, lo que ayuda mucho al trabajar en el agua”, plantea Isidora Letelier, capitana de la selección.

Con respecto a si es una desventaja no poder probar los recintos con anticipación, la deportista tiene una visión con matices: “Si bien es importante y una ventaja no menor conocer la piscina antes de la competencia, porque se puede practicar con más antelación las direcciones de las rutinas o identificar las paredes sin lentes de agua, ya sea por las líneas o los focos de la piscina, que obviamente en todas las piscinas las encuentras en diferentes lugares, creemos que es una ventaja mucho mayor encontrarse fuera del país completamente concentradas, sin distracciones, con ocho horas de entrenamiento diario, con una buena alimentación y descanso, con instalaciones y entrenadoras de primer nivel”.

La selección chilena de natación artística, en uno de sus entrenamientos en Lima. Foto: Selección de natación.

“Al final, con este atraso de instalaciones hemos ganado más de lo que perdimos; todos los países llegaremos a una piscina completamente desconocida, pero nosotras habremos tenido la ventaja de entrenar en el extranjero y competir en los mejores campeonatos internacionales, lo que es muy importante en nuestra preparación para Santiago 2023″, resalta.

De todos modos, existe la idea de que los exponentes chilenos alcancen a entrenar en los recintos. Así lo plantea Neven Ilic: “Las fechas de término que tenemos son entre el 1 y el 10 de septiembre. Esa es la obra terminada. Un poco antes vamos a entrar con equipamiento para que el deporte se pueda realizar de buena forma, y espero que eso esté listo en la tercera semana de septiembre e invitar a los deportistas chilenos a probar las instalaciones”.

Pero hay otros recintos que se podrán usar antes, como el Centro de Entrenamiento del Tenis (el antiguo Court Central), cuyas canchas estarán operativas en los próximos días y se está evaluando la posibilidad de que sean utilizadas prontamente para ir compactando la arcilla.

“La prioridad es tener listo lo deportivo y luego ir con la obra más fina”, cierra Israel Castro.