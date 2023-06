La directora ejecutiva de Santiago 2023 renuncia: Gianna Cunazza dice adiós en medio de duros cuestionamientos

“Y gracias al trabajo de muchos dirigentes y autoridades del gobierno anteriores, Chile ganó la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023. Se trata del evento deportivo más importante desarrollado en Chile desde el Mundial de 1962. No es fácil organizar un evento de esta magnitud, pero el país debe saber que estamos actuando con decisión para subsanar las dificultades y asegurar una organización que cumpla con los más altos estándares de eficiencia y transparencia”. Con estas palabras, el Presidente de la República Gabriel Boric se refería al gran megaevento que el país albergará en 140 días más.

Y dentro de ese “actuando con decisión” que mencionaba el mandatario, el gobierno ya preparaba un nuevo ajuste en el organigrama de la Corporación Santiago 2023, con la salida de la directora ejecutiva Gianna Cunazza, quien a la fecha enfrenta una situación de máxima gravedad: el bloqueo de recursos que el Instituto Nacional de Deportes aplicó a la corporación por no rendir en tiempo y forma casi $ 50 mil millones y que, a casi dos meses, todavía no se soluciona y cuya cantidad aumentó en varios millones con el correr de las semanas.

En un principio, Cunazza intentó justificar el retraso basándose en problemas técnicos. “Con relación a la situación de suspensión o bloqueo que detenta la Corporación 2023 en la página web del IND, quisiéramos informar que dicha condición obedece a que nuestra rendición no ha podido ser registrada en la Plataforma SISREC de la Contraloría General de la República, debido a una serie de problemas operacionales que se han presentado con ocasión del proceso de rendición que debía ser ejecutado el 14 de abril”, expresó.

“Esperamos dentro de los próximos días solucionar esta situación. Agradecemos enormemente el trabajo colaborativo que hemos tenido con los funcionarios de la Contraloría General de la República. Esta situación no entorpece la gestión administrativa de la corporación ni el cumplimiento de los objetivos”, prosiguió.

Sin embargo, el tiempo se ha ido encargando de dejar en claro que la situación no era tan simple como lo planteaba la directora ejecutiva, ya que a la fecha el problema persiste. De hecho, conocedores de este inconveniente afirman que todavía muchas rendiciones ni siquiera han sido subidas al sistema para que el IND las fiscalice, lo que echa por la borda la teoría de que solo era un “problema operacional”, sino que derechamente es de gestión.

En La Moneda siguen con atención este tema, ya que la imagen del megaevento con recursos bloqueados a solo cuatro meses de su inauguración es una mancha a la imagen de seriedad que pretenden proyectar las autoridades. Esta situación empezó a agotar el crédito que tenía Cunazza, lo que se sumó a otros episodios que no fueron tomados muy bien por el Ejecutivo. Este viernes se realizó una tensa y larga reunión de directorio, donde Cunazza fue duramente criticada por los miembros, quienes le cuestionaron su rol en el tema de las rendiciones y su responsabilidad en las numerosas desprolijidades administrativas de la corporación.

El autoaumento

Bajo la gestión de la directora ejecutiva se crearon varias áreas nuevas. Concretamente, la Gerencia de Abastecimiento y Gestión de Contratos y las subgerencias de Planificación e Integración Parapanamericana, de Contraloría Interna, de Cumplimiento, de Deportes Panamericanos y de Comunicaciones y Comunidades. Naturalmente, todos estos departamentos significan un importante desembolso económico. Por ejemplo, de acuerdo a información solicitada por El Deportivo, vía Transparencia, Viviana Mora, gerente de Abastecimiento y Gestión de Contratos percibe una remuneración bruta de $ 6.973.815, una de las más altas de la entidad.

Eso sí, el sueldo más alto es el de la directora ejecutiva, quien ahora percibe un monto bruto de $ 9.586.446. Además, de acuerdo a una investigación del medio El Ágora, la funcionaria se subió el sueldo en enero mediante un anexo de contrato firmado por ella misma y el despedido exgerente legal Jaime Millar, en el que aumentó su renta bruta en casi un millón. Además, supera largamente la cantidad que se embolsaron todos sus antecesores. Incluso, durante la pandemia se generó una política de bandas salariales para evitar que los emolumentos se dispararan.

Esta operación se hizo sin el aval del directorio, lo que desató la molestia en sus miembros y también en el gobierno, que considera que esta acción terminó de sentenciar la permanencia de Cunazza en el cargo, decisión que debe ser ejecutada por el actual ministro y presidente del directorio, Jaime Pizarro. Diversas fuentes confirman que la decisión ya estaba tomada hace varios días, pero que el gobierno estaba esperando la realización de la Cuenta Pública para oficializarla, por lo que su salida debía concretarse a la brevedad. Eso sí, el Mindep esperaba que la funcionaria presentara la renuncia hoy, cosa que no se produjo, y que obligó a trasladar todo hasta el martes. Incluso, el secretario de Estado invocó las palabras del Presidente Boric, pero aun así, no surtió efecto. Así, todo iba a definirse en una votación, en la que tenía pocas opciones de éxito. Por eso, finalmente terminó renunciando.

Sin ir más lejos, las relaciones dentro del directorio tampoco son buenas. No cayó bien entre algunos miembros que los cuatro directores designados por la exministra Alexandra Benado (Elisa Araya, Marco Oneto, Caterín Bravo y Blanca Durán), quien presidía la corporación, no hayan puesto su cargo a disposición ante la llegada de Pizarro. El actual secretario de Estado ha tenido que enfrentar un ambiente bastante revuelto, lo que también ha generado incomodidad entre los representantes del Comité Olímpico y el gobernador Claudio Orrego, quien hoy no asistió.

A ello se suma que Cunazza ha tomado varias decisiones controvertidas sin consultar a la mesa. Una de ellas, fue la salida de la gerente de Administración y Finanzas, María Elena Mujica, quien había tenido una gestión destacada en las rendiciones de los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Santiago 2017, pero que también aparece mencionada en un juicio por maltrato laboral del exfuncionario Luis Moreno.

Acusaciones como la de Moreno y las de otros exfuncionarios, como la abogada Mónica Apablaza, quien llevó una serie denuncias al Senado por presuntas irregularidades, ponen en jaque a la Corporación que se alista para recibir un nuevo remezón con la salida de una de sus funcionarias clave.