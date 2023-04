Duro golpe para Santiago 2023: Instituto Nacional de Deportes suspende entrega de fondos públicos para el evento

A poco más de 180 días para que comiencen los Juegos Panamericanos, la corporación encargada de levantar y desarrollar la competencia continental, recibió una compleja noticia. El Instituto Nacional de Deportes (IND) suspendió la entrega de fondos públicos por incumplimientos en los acuerdos económicos entre dichos organismos.

Esto, ya que Santiago 2023 no rindió la totalidad del dinero, ni reintegró los montos no utilizados de los recursos que aportó el Estado durante el año pasado para organizar el evento deportivo. La fecha límite para uno de los aportes era el 14 de abril, pero no hubo respuesta. Por eso, el IND no tuvo otra opción que suspender la entrega de recursos públicos para la Corporación.

La noticia fue lanzada por diario El Ágora y confirmada por El Deportivo. Ya hace algunas semanas, Jaime Millar, gerente del área legal de Santiago 2023, fue despedido de su cargo en la Corporación, como parte de la profunda reestructuración a la que está siendo sometida la entidad.

En concreto, lo que sucedió fue lo siguiente. En 2022, el IND le traspasó a la Corporación Santiago 2023 la suma de $ 51.761.923.000. Monto cercano a 61 millones de dólares, la cual se realizó a través de dos convenios de transferencias.

El primero de estos convenios fue por $49.978.285.000 y estaba destinado al proyecto “Acondicionamiento, implementación y operación de los XIX Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023″. Cabe destacar que dicha entrega se hizo bajo el concepto de “transferencia corriente”, por lo que solo podía usarse en gastos operativos, tales como implementación deportiva, derechos de organización, sueldos, etc.

El segundo en cambio se realizó a través de una “transferencia de capital” por la suma de $ 1.783.638.000 pesos chilenos, poco más de 2.2 millones de dólares. Este dinero estaba destinado a mejorar recintos deportivos ya construidos, como el Estadio Municipal de La Pintana, que albergará al rugby.

La primera de estas transferencias tenía que ser rendida o reintegrada hasta el 14 de abril, cuando se cumplieran 45 días de la fecha de prórroga para ejecutar los montos traspasados desde el IND a la Corporación Santiago 2023, todo en relación a la Resolución número 33-2023 del IND. El problema fue que ninguno de estos dos hechos se cumplió, por lo que la Corporación incumplió el Artículo 11 del Convenio de Traspaso de Recursos desde el IND a la Corporación y quedó suspendida de poder recibir más recursos fiscales.

En los registros de rendiciones, a los cuales tuvo acceso El Deportivo, queda en evidencia que actualmente Santiago 2022 se encuentra suspendido por rendiciones de cuentas pendientes y que de los 49 mil millones de pesos entregados en la primera transferencia, aún hay $ 6.296.612.340 sin revisar. Con respecto a la segunda suma de dinero, todavía hay plazo, ya la fecha límite está fijada para el 31 de diciembre de 2023.

De todas formas, desde la Corporación Santiago 2023 llaman a la calma. Al ser consultados por la situación, respondieron con un comunicado a El Deportivo. “Con relación a la situación de suspensión o bloqueo que detenta la Corporación 2023 en la página web del IND, quisiéramos informar que dicha condición obedece a que nuestra rendición no ha podido ser registrada en la Plataforma SISREC de la Contraloría General de la República, debido a una serie de problemas operacionales que se han presentado con ocasión del proceso de rendición que debía ser ejecutado el 14 de abril”, expone Gianna Cunazza, directora ejecutiva de la Corporación Santiago 2023.

De hecho, Cunazza va más allá y manifiesta su confianza en que la situación pueda cambiar en la brevedad. “Esperamos dentro de los próximos días solucionar esta situación. Agradecemos enormemente el trabajo colaborativo que hemos tenido con los funcionarios de la Contraloría General de la República. Esta situación no entorpece la gestión administrativa de la corporación ni el cumplimiento de los objetivos.”, añade.

El panorama de todas formas no deja de ser llamativo. Un error de esa magnitud en momentos claves para el normal desarrollo de la competencia, no era lo esperable y desde Santiago 2023 trabajan para revertir aquello. El tiempo eso sí, apremia.