"Falcón siempre se está tirando al suelo, magnificando": históricos de Colo Colo le piden clemencia a Quinteros para el expulsado Gil y apuntan a Peluca

Faltaban segundos para que finalizara el primer tiempo del pálido clásico entre Universidad Católica y Colo Colo cuando el Cacique se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Leonardo Gil. El volante fue a disputar el balón con Ignacio Saavedra y le propinó un absurdo codazo.

El exjugador de Rosario Central protegía la pelota y, ante la presión del cruzado, le dio un golpe en el mentón. Ya tenía tarjeta amarilla, pero el juez Cristián Garay no dudó y le mostró directamente la roja. El futbolista de 31 años dejó a su escuadra en inferioridad numérica durante todo el complemento.

La irresponsable jugada condicionó el trámite del cotejo en contra de los albos. Si bien el primer tiempo (y el duelo en general) no estuvo caracterizado por ser un espectáculo entretenido, el conjunto popular logró generar peligro en un contexto donde ambos buscaron bloquear la elaboración del otro. Ya en la segunda mitad, los de la franja, que contaban con once futbolistas, se adueñaron del balón. En tanto, el Cacique vio cortado su circuito en la mitad de la cancha y se replegó, intentando sin éxito generar daño a través de los contragolpes.

Así lo señaló el entrenador Gustavo Quinteros, quien cuestionó la expulsión del mediocampista: “Nosotros tuvimos tres situaciones claras de gol, pero no pudimos concretar. Después, con un jugador menos, ellos nos llegaron mucho más, pero con centros, pelota parada, sin mucho juego elaborado. Tuvimos tres contragolpes al final que no pudimos concretar (...) La expulsión nos sacó muchas posibilidades para nosotros”, señaló posterior al partido.

Leo Gil dejó a Colo Colo con un hombre menos durante todo el segundo tiempo. FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO

Negativa al castigo

Se trata de la segunda expulsión que vive Gil durante su estadía en Macul. No obstante, ambas han sido en la presente temporada. La primera fue en la derrota por penales ante Magallanes, en la Supercopa disputada a principio de año. En esa ocasión tuvo que cumplir la sanción en el debut por el Campeonato Nacional frente a Deportes Copiapó.

No obstante, el Colo no suele ser un jugador que acostumbre protagonizar hechos irresponsables, por lo que algunos referentes del cuadro albo dudan de que deba ser castigado por su acción: “Obviamente reaccionó mal, eso está claro, está bien expulsado. Sancionarlo y hacer toda una historia en términos de su expulsión, queda a resolución del técnico. No es un jugador que lo expulsen de forma constante o mal intencionado. Se equivocó y le va a hacer falta al equipo, pero esa decisión la tiene que tomar Quinteros”, señaló Fernando Astengo.

El defensor insistió y valoró la presencia del volante en el esquema: “No debería recibir un castigo. Una conversación, sí. Hablarle sobre la importancia que tiene en el equipo porque es el creador, es el que le da fútbol a Colo Colo y que debe saber que lo peor que le puede pasar al equipo es quedar sin él. Tú explicarle con palabras, valorarlo como jugador”.

“Aquí no hay doble discurso, él no le va a preguntar a nadie. Él es inteligente y seguramente converse con él, pero en el momento cuando tenga que volver al equipo, lo va a colocar. A él le interesa, por sobre otras cosas, que el equipo rinda. Eso no significa que vaya a dejar pasar la situación, sino que va a hablar con él”, complementó.

Finalmente, diferenció lo realizado por Gil con lo hecho por Maximiliano Falcón, quien, entre suspensiones y decisiones técnicas, quedó marginado de cuatro partidos tras su absurda expulsión ante Everton: “Si se repite, él va a actuar de otra manera. Uno tiene que matizar cuando es técnico, uno tiene que apretar y soltar. Este caso es distinto al de Falcón. Él siempre está en la refriega, siempre se está tirando al suelo, siempre está magnificando. Son casos distintos”, sentenció.

Maximiliano Falcón pide disculpas al abandonar el terreno de juego tras ser expulsado ante Everton. Foto: AGENCIAUNO.

Gabriel Mendoza tiene una visión contraria, pero también asegura que un castigo futbolístico complicaría a los albos: “Le hizo honor a su apellido”, arranca, entre risas. “Debería tener las consecuencias que tuvo Falcón, pero la gran diferencia es que en esa posición no hay otro”, prosigue.

“Debería recibir una sanción deportiva, pero creo que en estos momentos no podemos hacerla cumplir. A Colo Colo le hace falta en esa posición y la diferencia con Falcón es que a él ya se le había dicho varias veces luego de cometer estas faltas. Se le dijo en reiteradas ocasiones y lo volvió a cometer. Es una de las primeras de Gil, en algo que esté tan equivocado, en una jugada tan errónea”, añadió el Coca.

El campeón de Copa Libertadores en 1991 insiste en la diferencia del contexto entre ambos jugadores: “Por el bien del equipo, por el funcionamiento, no debería adoptarse esa sanción. En el caso de Falcón, varias veces, reiterativamente, cometió fallas y dejó al equipo muy disminuido, en situaciones muy complicadas. Siempre tuvo estos arranques, como se dice en el fútbol, donde se le corta la cadena. A él se le manifestó que no lo hiciera y las sanciones deportivas se tomaron”.

“En el caso de Gil, es totalmente diferente y en la interna se tiene que manejar diferente. Hablar con él de que ahora en adelante no se vuelva a repetir porque afectaría mucho lo que es el rendimiento del equipo y yo creo que el técnico lo ve de la misma forma. Al equipo no le haría bien dejarlo fuera, quizás pueden haber sanciones de otra índole”, concluye.