Alfredo Stöhwing y las elecciones en Blanco y Negro: “Como hincha no me gustaría tener a Mosa como presidente”

Días de movimiento se viven en Colo Colo luego de la salida del director de Blanco y Negro, Fernando Arab. Por estatuto, la renuncia del exsubsecretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Sebastián Piñera obligó a llamar a la Junta de Accionistas para elegir nuevo directorio dentro de la concesionaria.

El viernes 21 de abril, en las dependencias del Estadio Monumental, se llevará a cabo la elección. Ahí competirán las dos principales fuerzas económicas dentro de la sociedad anónima. El bloque de Alfredo Stöhwing buscará continuar en el sillón, mientras que el bando encabezado por Aníbal Mosa intentará recuperar la presidencia después de dos años.

En ese sentido, el actual mandamás de la concesionaria se refirió al presente dubitativo que vive el cuadro albo y a los comicios que se realizarán durante los próximos días: “Con harto entusiasmo, trabajando bastante y poniendo el hombro para que nos vaya bien en ambos campeonatos”, arrancó diciendo.

El próximo miércoles 19 de abril, en el recinto de Macul, el Cacique recibirá a Monagas en su segundo duelo por Copa Libertadores. En ese sentido, Stöhwing cuestionó la reducción de aforo que recibió el Monumental, que solo contará con 30 mil espectadores para el debut de Colo Colo como local en el certamen continental: “Muy inadecuada, no lo entiendo. Vamos a ver qué podemos hacer, pero me parece muy desatinado”.

Elecciones

Con respecto a las elecciones, el actual timonel de Blanco y Negro entregó detalles sobre las próximas elecciones: “Cada uno está viendo sus respectivas cosas y analizando la situación”, señaló.

En esa línea, aludió a su posible reelección: “Ahí vamos a ver, falta una semana. No lo he decidido. Yo creo que Colo Colo necesita estabilidad y los proyectos deben ser a largo plazo, así que eso sería lo más conveniente. No tengo una aspiración personal”. De inmediato, Stöhwing aseguró que en su mandato habría “mucha” estabilidad y “muchos resultados”.

Finalmente, al ser consultado sobre la candidatura de Aníbal Mosa, prefirió no referirse mayormente al tema. No obstante, al ser preguntado si le gustaría tenerlo como presidente de Blanco y Negro, respondió tajantemente: “Como hincha, no”, sentenció.