Colo Colo se remece: el oficialismo, el mosismo y el Club Social mueven sus cartas a una semana de la Junta de Accionistas

Este viernes 21 de abril, a las 10 de la mañana, se llevará a cabo en las dependencias del Estadio Monumental la Junta de Accionistas de Blanco y Negro. En ella se medirán una vez más las dos principales fuerzas económicas al interior de la concesionaria, donde Aníbal Mosa intentará recuperar el sillón después de dos años y el bloque oficialista intentará mantener a Alfredo Stöhwing al frente de la sociedad anónima.

Los últimos días han estado marcados por conversaciones de ambos bandos con el Club Social y Deportivo Colo Colo, un actor fundamental en la inclinación de la balanza. En 2022, luego de que el vialismo pidiera sacrificar al vicepresidente Edison Marchant, Edmundo Valladares, presidente en ese momento de la concesionaria y de la corporación, decidió dar un paso al costado como señal de protesta. Eso provocó que los dos directores que los reemplazaron, Javiera García y Alejandro Zúñiga, decidieran abstenerse, facilitando el acceso al poder al sector que representa los intereses de Gabriel Ruiz Tagle y Leonidas Vial.

El puntapié inicial a esta nueva carrera por el poder en el Monumental la dio Mosa, con la renuncia de su director Fernando Arab. La salida del exsubsecretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Sebastián Piñera obligó por estatuto a llamar a la Junta de Accionistas. Acto seguido, el 3 de abril se produjo la renuncia de Javiera García.

En el caso del extimonel puertomontino, el abanico es amplio y siempre sorprendente. Para llenar la vacante de Arab, hay varios nombres circulando. Uno de ellos es el de Eduardo Menichetti Pilasi, también se baraja el retorno de Pablo Morales, uno de los escuderos más fieles del comerciante de origen sirio, e, incluso, Esteban Paredes, a quien tampoco descartan como director, más allá de que el goleador histórico se está preparando para un cargo gerencial. También resta conocer la suerte de su sobrino Aziz Mosa, a quien ha ido preparando en estas lides del fútbol.

La inclusión del exdelantero desató la indignación del actual presidente, quien fue muy duro con esta idea. “No me parece que sea el momento y más aún que este sea relacionado con Esteban Paredes. Estamos en este momento todos involucrados en hacerle una gran despedida y tratar de recurrir a una figura que es un ídolo no me parece”, lanzó.

De todos modos, Mosa busca acercarse de alguna manera al Club Social. En ese sentido, ambos bloques económicos esperan aprovechar que la corporación tiene nuevas autoridades, encabezadas por Matías Camacho, que si bien tiene una línea continuista del proceso de Valladares, igualmente cuenta algunos matices y tiene un perfil más político (es militante del Partido Socialista). Eso sí, el hermetismo sobre si mantendrán la abstención del año anterior o si apoyarán a la oposición se mantendrá hasta el final y vislumbran que todo se definirá encima de la votación. Además, deberán definir a la persona que reemplazará a García y la continuidad o no de Zúñiga.

Mismas caras

En el bloque Vial-Ruiz Tagle, la fórmula apunta a mejorar la relación con el CSD, y es ahí donde el principal vocero ha sido Alfredo Stöhwing, quien aspira a mantenerse como líder la concesionaria. Asimismo, el oficialismo pretende mantener a los mismos nombres que vienen hace varios años. Es decir, el actual vicepresidente Ángel Maulén y los directores Carlos Cortés y Diego González.

El caballito de batalla de este sector es el funcionamiento económico de la institución, donde la administración ha reducido las pérdidas, confirmando la tendencia que venía de la administración anterior. Durante el periodo del actual directorio se concretó la venta de Pablo Solari a River Plate en US$ 5 millones por el 60% de su carta y se firmó un millonario contrato con el sitio de apuestas online Coolbet, que le reporta US$ 3 millones anuales hasta el próximo año, con una preferencia para renovar por otros dos, lo que terminaría dejando en la arcas un total de US$ 12 millones.

Los días avanzan y las prisas aumentan. Los llamados se suceden y el futuro de Colo Colo está en juego una vez más, justo en la semana de su aniversario número 98.