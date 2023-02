Gustavo Quinteros condena a Falcón tras su expulsión: “Cometió un error grave; corre el riesgo de no volver a jugar pronto”

Después de una semana, Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa. El técnico de Colo Colo se pronunció por primera vez por la absurda expulsión de Maximiliano Falcón ante Everton y no se guardó nada. “Él se equivocó, cometió un error en el partido. Cometió un error grave porque dejó al equipo con un hombre menos sin necesidad, en una jugada que no había peligro y que ya había pasado, arrojando el balón. Sí, es un error grave porque nos privó de tener más fortaleza para poder ganar el partido durante casi 20 minutos”, partió señalando.

Asimismo, reconoció que conversó con el plantel tras la situación. “Es algo que hablamos con el grupo, siempre lo trato de hablar; que los jugadores dentro del campo, más allá de las circunstancias, nunca deben dejar al equipo con un hombre menos. Por eso, estamos nosotros afuera, por si hay que protestar o si hay que hablar con el árbitro o el asistente, hacerlo de una manera que no perjudique al equipo y quede con un jugador menos”, expresó.

En ese mismo sentido fue claro en decir que Falcón no tiene asegurada la titular tras cumplir con las dos fechas de suspensión. “Los jugadores que salen del equipo, después entra otro y, si el que entra juega bien, es difícil volver a cambiar. Por eso, los jugadores que salen por estas cosas corren riesgo de no volver a jugar pronto porque a lo mejor juega un jugador que lo hace mejor o lo hace bien. Entonces, pierde la posibilidad de jugar; pero, bueno, eso es algo que se verá en el futuro”, indicó.

Con la baja del Peluca, el DT tendrá que reordenar su defensa. Tampoco podrá contar con el lesionado Matías de los Santos. “Matías tuvo una lesión muscular en la pretemporada con Vélez, le quedó una cicatriz que se le inflamó, pero ya está bien y ahora está trabajando en fortalecimiento. Para este partido va a ser difícil, pero para el otro podría estar”, adelantó, junto con ratificar el regreso de Leonardo Gil: “Entrenó normal, hizo 60 minutos de fútbol, se sintió bien y jugó bien. Va a estar convocado, veremos si es de inicio o en el segundo tiempo”.

El peor partido de su vida

El técnico se refirió al momento de Brayan Cortés y lo atribuyó también a las complejidades defensivas. “Los goles que nos hicieron no son responsabilidad absoluta de Cortés, fueron los altibajos por comenzar jugando con unn equipo nuevo. Reemplazamos a tres de los cuatro titulares en defensa. Vamos a tener altibajos defensivos y ofensivos en la primera parte del año hasta que podamos encontrar un equilibrio o una organización defensiva. Es complicado si cambias todos los partidos jugadores en atraque, porque no se conocen. Por ahí hacen los movimientos antes o después, y también en defensa”, sostuvo.

“Ahí tienes que conocer muy bien a tu compañero, hablar mucho. Hemos tenido errores y horrores, como contra O’Higgins, que fue uno de los peores partidos en defensa que hemos jugado, creo que en mi vida, y se los dije a los jugadores. Podía pasar, porque teníamos un equipo nuevo. En estos últimos dos partidos nos han llegado muy poco, lamentablemente no va a estar Falcón... Espero que no se resienta el funcionamiento. Cortés no es el responsable absoluto, habrá tenido una participación, pero también es cierto que en el arquero se nota más”, agregó.

Finalmente, solidarizó con la situación vivida por los jugadores de Coquimbo, quienes fueron amenazados en su lugar de entrenamiento. “Es lamentable que haya sucedido una situación así, no tiene justificativo. Un equipo tiene que jugar bien o mal. Es repudiable, ojalá no vuelva a suceder. Yo creo que todos los jugadores tratan de hacer lo mejor, de dar lo máximo todo el tiempo. A veces no se dan los resultados, pero son situaciones que no las justifico, es repudiable y espero que no vuelvan a suceder”, sentenció.