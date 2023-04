El desgarrador testimonio de Pablo Solari: “Hace un año vengo bastante mal; hay varias cosas que los futbolistas no hacemos ver”

River Plate pasa un increíble momento, al menos en liga. El cuadro millonario venció a Newell’s con un gol agónico de Pablo Solari y se encumbró en el certamen argentino. El elenco dirigido por Martín Demichellis es el flamante puntero, con 30 unidades.

Atrás quedó la pésima actuación en el debut por Copa Libertadores. Ante The Strongest, en la altura de La Paz, el conjunto argentino cayó por 3-1. En ese sentido, el defensor nacional, Paulo Díaz, y el exatacante de Colo Colo, Pablo Solari, fueron duramente criticados por la prensa luego de tener un pálido partido en el Hernando Siles.

Lo del delantero no es novedad, pues no pasa por un gran momento con la Banda Sangre y durante los últimos meses ha sido uno de los principales apuntados. “Movedizo y participativo pero extremadamente errático. Falló en los metros finales pero también cuando retrocedió para manejar la pelota”, fueron algunas de las palabras que le dedicaron tras su actuación.

Golpe en lo anímico

El jugador pasa por un contexto totalmente diferente que el que vivió cuando recaló en el cuadro de Núñez. Inicialmente, todo era alegría, sobre todo gracias a las constantes anotaciones que marcó en sus primeros partidos. No necesitó adaptación o eso parecía. Sin embargo, la situación cambió y con el pasar de las semanas bajó su rendimiento.

No obstante, hoy, el atacante volvió a ser figura. De hecho, se vistió de héroe al marcar en el epílogo el único tanto de la victoria sobre los rosarinos. En concreto, anotó en el quinto minuto de añadido tras un grosero error del meta Lucas Hoyos.

Posterior al duelo disputado en el Estadio Marcelo Bielsa, Solari se refirió al complejo momento que pasó luego del fallecimiento de su abuela: “Vengo hace un año bastante mal por mi abuela, pero bueno. Si las metes adentro, estás feliz, contento. Si no, dicen que estás triste. Y no es así. Por ahí, hay varias cosas que los futbolistas no hacemos ver”, señaló en la transmisión de TNT Sports.

“La verdad es que estoy saliendo de un momento bastante complicado. Se me fue alguien muy importante en mi vida y se lo dedico a ella, que seguro de arriba me está apoyando. Prácticamente me crié, mis papás trabajaban mucho. Con la que siempre estaba era ella. Fue una pérdida muy importante en mi vida y, como digo, estoy saliendo que eso es lo importante”, finalizó.