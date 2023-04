La U de Pellegrino está en la pelea: vuelve a festejar y deja en el fondo a Audax Italiano

Audax Italiano y Universidad de Chile requerían de un triunfo por razones distintas. En el caso de los azules, era para arremeter en la pelea por las primeras posiciones, considerando los empates de Huachipato y Católica. Por el lado de los tanos, la necesidad era salir del fondo, más aún después del punto que sumó Copiapó. Entraron al partido contra la U en zona de descenso. En la carpeta sintética de La Florida, el cuadro universitario logró un triunfo relevante de 2-1. Sin brillar, suma de a tres y se ilusiona con dar pelea arriba.

El cotejo no contó con el marco de público que se esperaba (solo 2.296 espectadores). La hinchada de la U estaba sancionada luego de los incidentes del Superclásico en el Monumental. La estrategia de Audax de venderle entradas a hinchas “neutrales” (algo que se usa mucho en Argentina, país de origen del dueño del club de colonia, como resquicio para que entren los visitantes) se cayó, temiendo un conflicto con la Municipalidad por el uso del estadio. Esto no era lo único que adornó el encuentro. También lo fue la presencia de Marcelo Díaz, ícono del club laico, con la camiseta itálica. Inevitablemente, ‘Carepato’ era protagonista. No fue factor.

El primer tiempo dejó como saldo dos goles y dos expulsiones, evidencia de lo acontecido que fue. Pero no necesariamente implicó que haya sido bien jugado. El equipo local, del cuestionado Manuel Fernández, abrió la cuenta en los 10 minutos, gracias a Luis Riveros. El paraguayo le gana el balón a un blanco Emmanuel Ojeda y define por bajo ante el achique de Campos. La secuencia nació tras una recuperación en campo propio y una salida rápida. La visita estaba mal parada.

La ventaja duró poco. La U llegó al empate en los 13′ con un remate de Lucas Assadi que se desvía y descoloca a Tomás Ahumada. El equipo de Pellegrino (que jugó de negro en homenaje a Leonel Sánchez, a un año de su fallecimiento) encontró rápido la paridad, de la mano de su hombre más desequilibrante. Después de los goles, vinieron las tarjetas rojas. De lado y lado.

Osvaldo Bosso, capitán de Audax, dejó con 10 a su elenco luego de una fuerte infracción sobre Marcelo Morales. El árbitro Miguel Araos no había sancionado. Sin embargo, es llamado por el VAR para revisar la jugada y se percata de la imprudencia del zaguero audino. El punto es que el visitante no aprovechó la supremacía numérica. En los 35′, fue expulsado Matías Zaldivia con roja directa, al cortar una situación manifiesta de gol tras fallar un pase.

Con 10 por lado, el cotejo tenía más espacios, lo que podía augurar más movimientos en las áreas. Sin embargo, eso se dio a cuentagotas.

Con las expulsiones, tanto Audax como la U. de Chile rearmaron sus defensas, sacrificando a hombres de mitad de cancha para mantener las respectivas líneas de cuatro. El segundo lapso se fue dando con un ritmo lento, con la sensación de que no querían correr riesgos. El juego entró en una nebulosa. Cada acercamiento era débil. No pasaba mucho.

Pellegrino movió el árbol y realizó un par de cambios. Entraron Fuentealba y Palacios, en lugar de Assadi y Fernández. La movida resultó, porque en los 74′ la visita encontró el 2-1 con tanto del Chorri. El ex Unión Española captura un rebote del meta Ahumada tras un cabezazo precisamente de Fuentealba. Los dos que ingresaron un par de minutos antes ponían la ventaja.

Los laicos no se esforzaron mucho en aguantar el resultado, porque los ataques de Audax fueron inservibles. Para peor, el local terminó el partido con nueve por la expulsión de Labrín. Los dos centrales del local recibieron la roja. El panorama el argentino Manuel Fernández está muy complicado, porque el equipo tenía otras aspiraciones y no pelear abajo.

Puede que esta U de Pellegrino no luzca. No se trata de un equipo brillante, que pase por encima del adversario, pero ha construido una solidez que le permite ver el horizonte con más optimismo que en los años anteriores. Alcanzó los 18 puntos, a cuatro del líder Huachipato.

Ficha del partido

A. Italiano 1: T. Ahumada; N. Fernández (78′, G. Álvarez), C. Labrín, O. Bosso, E. Matus; F. Juárez, M. Díaz, G. Ríos (27′, S. Pereira); G. Sosa, L. Riveros (71′, O. Rojas) y G. Hachen (71′, M. Sepúlveda). DT: M. Fernández.

U. de Chile 2: C. Campos; Y. Andía, M. Zaldivia, L. Casanova, M. Morales (85′, J. P. Gómez); I. Poblete, E. Ojeda (46′, N. Domínguez), F. Mateos; L. Assadi (72′, J. Fuentealba); L. Fernández (72′, C. Palacios) y N. Guerra (90′, I. Tapia). DT: M. Pellegrino.

Goles: 1-0, 10′, Riveros, le gana a Ojeda y define con un tiro bajo; 1-1, 13′, Assadi, remata y se desvía para descolocar a Ahumada; 1-2, 74′, Palacios, captura rebote de Ahumada tras cabezazo de Fuentealba.

Árbitro: M. Araos. Amonestó a Juárez, Rojas, Labrín (AI). En los 24′, expulsa a Bosso (AI) tras revisión de VAR. En los 35′, expulsa a Zaldivia (U) con roja directa por cortar una ocasión manifiesta de gol. En los 90′+9′, se va expulsado Labrín (AI) con doble amarilla.

Estadio Bicentenario de La Florida. Asistieron 2.296 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.