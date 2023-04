Marcelo Gallardo aparece en estelar lista de candidatos a la banca del Chelsea

En octubre del año pasado, Marcelo Gallardo anunció su adiós a la banca de River Plate. El cargo lo abandonaría formalmente un mes después, en la victoria millonaria sobre el Betis, en el marco del triangular amistoso en el que también participó Colo Colo. Desde ese día, el Muñeco se sentó a esperar y a analizar propuestas para continuar su carrera. Pretendía dar un paso hacia adelante. El mercado europeo aparecía como la proyección natural para un técnico que en Sudamérica ganó todo lo que se puede ganar: con el club de Núñez obtuvo dos veces la Copa Libertadores, una la Sudamericana, tres veces la Recopa y una Suruga Bank. A nivel local, añadió una liga, tres copas y dos Supercopa. Si ya era ídolo por lo que consiguió como jugador, como técnico solo consiguió engrandecer ese sitial.

Gallardo, de 47 años, dejaba la escuadra bonaerense con la intención de asumir desafíos incluso más ambiciosos. Su nombre fue vinculado al PSG y al Valencia, pero ninguna de las opciones fructificó. Ahora es ligado a otro club importante a nivel mundial: el Chelsea.

En la cuaterna

La multimillonaria entidad inglesa busca un reemplazo definitivo para Graham Potter, quien fue despedido por la dirigencia. El interino está contratado: el club confió en Frank Lampard, una vieja gloria del club. Su paso tiene fecha de vencimiento, pues se prolongará solo hasta el término de la actual temporada. El exmediocampista ya había ejercido la función entre 2019 y 2021.

Frank Lampard, técnico interino del Chelsea (Foto: Reuters)

Hay quienes ven en ese plazo una señal importante. Gallardo había declinado asumir desafíos a mitad de camino, precisamente para tener el control total de las decisiones relativas a la conformación del equipo que asumiera. Ese es, precisamente, el plazo que le otorga la presencia circunstancial de Lampard.

De todas formas, el ex volante millonario no corre solo en esta carrera. En Europa apuntan que hay otros tres candidatos igualmente relevantes pujando por el puesto. El primero es el ex seleccionador español Luis Enrique, quien tiene previsto reunirse con la dirigencia de los londinenses para exponer su proyecto. El segundo quedó desempleado hace pocos días: Julian Nagelsmann también aparece entre las alternativas, después de dejar al Bayern Múnich. El otro también es argentino: Mauricio Pochettino, quien no ha vuelto a dirigir desde su paso por el PSG. En la Premier League ya probó su capacidad, tanto en el Southampton como en el Tottenham.