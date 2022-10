“Mi vínculo con River es toda la vida”: Marcelo Gallardo se despide entre lágrimas del Monumental y con derrota ante Tevez

El mundo River se remeció cuando Marcelo Gallardo anunció, en rueda de prensa, que se iba del club. En rigor, no renovará su contrato con la tienda ‘banda sangre’ cuando finalice su contrato, al cabo de esta temporada. Por lo mismo, el partido ante Rosario Central, de este domingo, se convirtió de inmediato en especial. La razón es sencilla: era la despedida del Monumental de Núñez del técnico más ganador de la historia de la institución.

El adiós tuvo dos partes. Una de ellas, la que involucraba el partido, fue amarga. Los Canallas, dirigidos por Carlos Tevez (ídolo de Boca Juniors) ganó en el reducto riverplatense por 2-1, por la fecha 26 del Torneo de Liga Profesional. A una jornada del final, el equipo ‘millonario’ se quedó matemáticamente sin chances de ser campeón. Paulo Díaz no estuvo en la citación de River. Mientras que Pablo Solari ingresó en el segundo tiempo.

La visita comenzó en ganancia con el gol de Alejo Véliz, en los 14 minutos. Después, al inicio del segundo lapso (49′), otra vez Véliz aumentó la diferencia en favor de Central. Recién en el epílogo, River estrechó la distancia. En los 88′, Matías Suárez descontó. El partido terminó con los ánimos exaltados. De hecho, el colombiano Juan Fernando Quintero se fue expulsado tras empujar al árbitro. El cafetalero alegó que el juez lo había empujado primero.

Con la derrota, River queda cuarto en la tabla con 44 puntos en 26 partidos. Quedó a cuatro unidades de Boca Juniors, el líder, que perdió hoy 2-0 con Newell’s, y con solo un partido más por delante: ante Racing, de visita.

El adiós de Napoleón

Después del partido, no se movió nadie del Monumental, porque se efectuó un evento de despedida para Marcelo Gallardo, el entrenador más laureado en la historia del club. Más allá de todas las estrellas, hay una que se convirtió en inolvidable: la Libertadores de 2018, en Madrid, ganándole a Boca en el Santiago Bernabéu.

FOTO: AP

Visiblemente emocionado, el Muñeco, también conocido como Napoleón, presenció un homenaje en su honor, un video de su historia en River y recibió las palabras de uno de sus “regalones”: Juanfer Quintero. Después, tomó el micrófono y le dedicó unas palabras a los asistentes.

“Es lo más lindo que me llevó, el abrazo con los jugadores. Gracias a la dirigencia por creer en mi, en ocho años y medio estuvieron siempre a mi lado. Gracias a Enzo Francescoli (manager del club) por ser la persona que me brindó esta posibilidad y que acompañó de manera increíble, sin egos, con deseo de que nos vaya bien. Gracias a ustedes que desde hace más de ocho años que me hacen sentir de una manera especial. Gracias por cada homenaje al entrar a este campo, a este estadio. Gracias por brindarme su corazón, lo voy a extrañar mucho. Mi vínculo no es de un año de contrato, o dos o tres, mi vínculo con River es toda la vida. Los quiero y ya nos volveremos a ver en otro momento de esta vida”, declaró Gallardo, en el adiós de su casa.